Un helicóptero de la Guardia Civil durante la búsqueda del desaparecido. A.H.

La búsqueda del alicantino desaparecido se intensifica en el pantano de Tibi tras el hallazgo de varias pertenencias

La familia denunció la desaparición tras perder el contacto con él y alertar de posibles intenciones autolíticas

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:15

La Guardia Civil busca en el pantano de Tibi al alicantino de 49 años desaparecido este viernes después de que efectivos caninos del servicio cinológico del Instituto Armado hallasen varias pertenencias cerca del embalse, según ha podido conocer TodoAlicante. La familia denunció ante la Policía Nacional que el hombre habría manifestado intenciones autolíticas antes de perder el contacto con su entorno.

Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se han unido al operativo policial, formado por medios terrestres y aéreos, activado este sábado para rastrear el embalse, con el objetivo de localizar al desaparecido.

El amplio dispositivo de búsqueda se inició en el entorno del Maigmó y se ha centrado esta segunda jornada en el pantano de Tibi. La presencia de pertenencias personales próximas al embalse ha sido clave para reorientar la búsqueda, que se ha intensificado en puntos de difícil acceso, orillas y zonas de vegetación espesa.

Fuentes próximas al operativo señalan a este diario que se trata de una búsqueda a contrarreloj y que se están utilizando todos los recursos disponibles, incluidas unidades caninas y un helicóptero, para rastrear a fondo el entorno del pantano.

Desde la Policía Local de Alicante también se han llevado a cabo gestiones paralelas para apoyar el dispositivo y facilitar medios materiales y humanos que contribuyan a la localización del desaparecido.

La investigación continúa abierta, a la espera de nuevos indicios que permitan avanzar en la localización del hombre, cuya desaparición ha generado una gran preocupación en su entorno familiar.

