Alicante limita la vida nocturna del Casco Antiguo para dar descanso a los vecinos El Ayuntamiento aprueba la primera Zona Acústicamente Saturada, que obliga a cerrar bares y pubs a la una de la madrugada

Aglomeración de jóvenes de madrugada en las puertas de un pub del Casco Antiguo, en una imagen grabada por los vecinos.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 13:14

La vida y el ocio nocturno en Alicante se van a transformar después de que el Ayuntamiento haya dado luz verde a la primera Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el Casco Antiguo, tras años de quejas de los vecinos por el descontrol a altas horas de la madrugada muchos días de la semana. La normativa, aprobada definitivamente este martes en la Junta de Gobierno Local tras resolver las 22 alegaciones presentadas, implica importantes restricciones tanto en horarios como en superficie en buena parte de las calles más populares de esta parte tan típica de la ciudad.

El ZAS del Casco Antiguo incluye la Plaza de Quijano y calles Padre Maltés desde el cruce con la calle Virgen de Belén y la Plaza Quijano, en la que se concentran actividades tanto de restauración como de ocio nocturno; la calle Virgen de Belén desde el cruce con la calle Abad Nájera hasta el cruce con la calle Padre Maltés, que se trata de una zona con concentración de actividades de ocio nocturno y la calle de San Agustín.

En estas calles se imponen una reducción de horarios de actividad hasta la 1 de la mañana en los pubs (a las dos en caso de las discotecas) en viernes, sábado y víspera de festivos. Quedan suspendidas nuevas licencias de actividad de locales de ocio y veladores, aunque no afectará a las solicitudes de modificación de las licencias de actividad vigentes en la actualidad, en su momento otorgadas para el cambio de actividad. Por otro lado, se reduce a la mitad la superficie de las terrazas. También se acabaron los partidos de fútbol en los establecimientos cara al exterior que ya no estén en marcha.

Despedidas de soltería sin bandas de música Las restricciones que impone la ZAS implican también el uso del espacio público para máquinas expendedoras, actuaciones de carácter artístico con repercusión sonora y, muy importante, «las charangas, pasacalles y actividades análogas (bandas de música) que se desarrollen con motivo de eventos privados». Es decir, se acabaron las bandas de música que han acompañado los últimos años algunas despedidas de soltería, sobre todo de la provincia de Alicante.

Las prohibiciones también afectan a las llamadas «tiendas de conveniencia», más conocidas como de 24 horas. Pasarán a ser de 16 horas y media, puesto que no se podrán abrir entre la medianoche y las 7 de la mañana. Tampoco se permitirá la apertura de establecimientos destinados a venta de pastelería y repostería, pan, platos preparados, comidas para llevar, prensa o bebidas.

Tampoco será posible abrir ventanas para vender comida a la calle pasado el horario. Ni, también muy importante, dar vasos para consumir fuera del establecimiento.

Todas estas medidas se controlarán con un operativo de vigilancia por parte de la Policía local de Alicante para garantizar el cumplimiento de horarios der cierre y de retirada de terrazas o veladores. No solo eso, sino que la ZAS faculta a las fuerzas del orden a «la disolución de aglomeraciones de personas en las proximidades de los locales una vez que estos se cierren».

Las medidas Suspensión de licencias de locales de actividades de ocio y recreativas, así como de la concesión de autorizaciones de nuevas terrazas o veladores de hostelería y de ampliaciones, modificaciones o revisiones de adaptación de las terrazas y veladores ya autorizados que comporten un aumento de la superficie ocupada.

Reducción al 50% de la superficie de autorización de ocupación de terrazas o veladores con autorización anterior a la declaración en el ámbito de las dos Zonas Acústicamente Saturadas.

Horarios

De actividad dentro de los locales. Las noches de domingo a jueves, hasta las 0.30 horas. Las noches de viernes, sábado y vísperas de festivo hasta la 1 horas.

Terrazas y veladores. Horario de 8 a medianoche con carácter general. Durante los meses comprendidos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, los viernes, sábados y vísperas de festivos, se ampliará en media hora, siendo posible la ocupación del dominio público local con mesas y sillas en horario de 8 horas a 00.30 horas.

Discotecas. El horario máximo de cierre será las noches de domingo a jueves, hasta la 1 horas. Las noches de viernes, sábado y vísperas de festivo hasta las 3 horas.

Los nuevos horarios no valdrán ni en Hogueras ni en festividades especiales como Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Noche de Reyes. Será un bando municipal el que determine el tiempo de apertura en estas fechas. Para la temporada de verano, se abre un poco más la mano: en media hora, siendo posible la ocupación del dominio público local con mesas y sillas en horario de 8 horas a 00.30 horas, debiendo quedar totalmente retirado el mobiliario del velador o terraza a las 00.30 horas.

La aprobación de la ZAS en el Casco Antiguo es la primera medida de impacto que toma el Ayuntamiento de Alicante en el eterno debate entre ocio (y negocio) nocturno con el descanso de los vecinos. Un difícil equilibrio que el tiempo dirá si se consigue con esta nueva normativa.

Que es la primera, pero no será la última. El Consistorio también tiene pensado aplicar otra similar en el Centro, entre la calle Castaños desde el cruce con la calle del Teatro hasta el cruce con Gerona y en las calles San Ildefonso y Cándida Jimenes Argallo, desde la plaza Nueva hasta la calle Bailén. Y el tramo de la calle San Francisco desde la calle del Teatro hasta el Portal de Elche.