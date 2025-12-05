PLD Space compra una parcela de 500.000 m2 en Elche por 2,3 millones de euros para construir una gran nave industrial Se trata del primer paso para el desarrollo del Porta d'Elx | El alcalde anuncia también la adquisición de 100.000 metros cuadrados por valor de 2,9 millones de euros por parte de una multinacional de datos

Óscar Bartual Bardisa Elche Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:34 | Actualizado 13:51h.

Macroinversión empresarial en Elche. PLD Space y una multinacional de gestión de datos invertirán entre ambas más de cinco millones de euros para adquirir dos parcelas de suelo industrial en la localidad. La empresa ilicitana ha destinado 2,3 millones de euros a la compra de 500.000 m2 para levantar una nueva nave, mientras que la empresa internacional aterrizará en el Parque Empresarial de Elche con la compra de 100.000 m2 de suelo por casi tres millones de euros.

Así lo ha anunciado el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, durante su intervención en la segunda sesión del debate de política general celebrado este viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. Ruz ha repasado algunos de los retos de Elche y los proyectos llevados a cabo, realizando estos dos anuncios «cruciales» para la ciudad, que «revolucionarán el tejido empresarial y las oportunidades laborales para la ciudad», según ensalza.

El primero de ellos es la adquisición por parte de PLD Space de una parcela de 495.000 metros cuadrados en la partida de Vallongas, por un precio de 2,3 millones de euros. Una operación que impulsará el desarrollo empresarial de la zona del Porta d'Elx.

Allí la compañía construirá una gran nave industrial de 100.000 metros cuadrados, una operación que, según detalla Ruz, «garantiza la presencia y permanencia de la empresa aeroespacial en Elche», pero que a su vez potenciará «la puesta en marcha del Porta d'Elx, sirviendo de tractor y motor». Una inversión calificada por el alcalde ilicitano como «imprescindible».

La otra gran noticia es la compra de una parcela de 100.000 metros cuadrados en la partida de Saladas por parte de una empresa multinacional de gestión de datos. Se trata de un terreno de la ampliación del Parque Empresarial de Elche, otro de los grandes proyectos industriales de la corporación municipal.

Fue en junio cuando la Junta de Gobierno aprobó la ampliación del Parque Empresarial con una inversión de 41,5 millones de euros. Un paso fundamental para disponer de más suelo industrial y ampliar este gran nodo empresarial ubicado a la entrada de Elche.

El nuevo proyecto cuenta con una inversión de 41,5 millones de euros y abarca una superficie de 569.000 metros cuadrados. En la actualidad cuenta con alrededor de 700 empresas y 13.000 trabajadores.

Retos de Elche

Durante su intervención Ruz ha repasado junto con su equipo de gobierno todas las medidas llevadas a cabo y ha presentado los retos que llegarán en 2026. «Elche está viva, se mueve y sigue avanzando para cumplir con el compromiso que nos propusimos en 2023 de demostrar que había futuro y esperanza para esta ciudad». En este sentido ha reiterado el compromiso con las políticas sociales, como «prioridad de este gobierno municipal», pero también el empleo, la apuesta por los barrios y pedanías y la defensa y conservación del patrimonio.