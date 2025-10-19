Alicante elige la mejor coca de mollitas en un día para la historia: una gigante de 108 metros El concurso ha converitdo la avenida de la Constitución en una fiesta gastronómica con más de 10.000 asistentes

Alicante vivió este sábado una jornada histórica en torno a uno de sus productos más emblemáticos: la coca de mollitas. El concurso celebrado en la avenida de la Constitución reunió a más de 10.000 personas para elegir la mejor coca de mollitas de la ciudad y batió un récord con una de 108,2 metros de longitud, según la certificación notarial.

Un total de 26 panaderías y obradores de la ciudad participaron en este evento que forma parte de las actividades con motivo de la designación de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025.

La panadería Hermanos Guardiola se alzó con el primer premio en la categoría tradicional, seguida por Cafetería Cristina y Al Horno San Gabriel. En la categoría sin gluten, el galardón ha sido para JM García, reconocida por la calidad y sabor de su propuesta adaptada.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Alicante junto a Facpyme, el Patronato de Turismo y la Concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados, se convirtió en una auténtica fiesta popular, con música en directo, reparto de bebidas y una degustación masiva de este producto típico de la repostería local.

Durante el evento, los asistentes pudieron probar gratuitamente porciones de la enorme coca, que se fue repartiendo durante toda la tarde. La Policía Local calcula que unas 10.000 personas pasaron por el recinto, en lo que ha sido uno de los actos más participativos dentro del calendario de celebraciones por la capitalidad gastronómica.

El jurado del certamen, formado por profesionales del sector y representantes institucionales, destacó la calidad de las propuestas presentadas. La concejala Lidia López subrayó «la excepcional calidad, sabor y presentación de todas las cocas participantes, que reflejan el talento de nuestros panaderos y la identidad alicantina de este producto tan nuestro».

Por su parte, la edil de Turismo, Ana Poquet, también presente en la entrega de premios, remarcó «la dificultad para elegir una ganadora, teniendo en cuenta el altísimo nivel de los participantes, muchos de ellos con premios nacionales y trayectoria reconocida».

Cada una de las panaderías y obradores recibió una placa conmemorativa como agradecimiento por su participación. Desde el consistorio se quiso poner en valor el esfuerzo y la profesionalidad de estos artesanos, que cada día mantienen viva la tradición de la coca de mollitas, uno de los símbolos más queridos de la gastronomía alicantina.

Alicante, capital del sabor

Este concurso ha sido uno de los platos fuertes del fin de semana, dentro de la programación de Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025, una distinción que pretende poner en valor el producto local, la hostelería y el talento de los profesionales del sector.

Con actividades como esta, Alicante no solo celebra su gastronomía, sino que la convierte en un motivo de encuentro, orgullo y proyección nacional.

