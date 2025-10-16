Cuatro detenidos, uno menor de edad, por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante La víctima fue asaltada tras pararse a ayudar a una chica que se encontraba llorando | El grupo de atacantes le provocó importantes lesiones craneoencefálicas que le mandaron a la UCI

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 10:31

La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad y el resto de edades entre 18 y 20 años, por la brutal paliza que propinaron a un chico de 18 años a la salida de una conocida discoteca en la playa de la Albufereta, en Alicante. La víctima quedó inconsciente tras recibir numerosos golpes, cayendo al suelo y golpeándose la cabeza. Debido a la caída y a los puñetazos, el joven, de tan solo 18 años, tuvo que ser trasladado a la UCI del Hospital General de Alicante debido a las importantes lesiones craneoencefálicas que presentaba, entre llas una fractura craneal.

Los hechos ocurrieron sobre la madrugada del pasado cinco de octubre, cuando un joven volvía a su casa con unos amigos después de pasar la noche en un local de ocio alicantino. A la salida de este, se encontró una chica llorando, por lo que se acercó a prestarle su ayuda.

En ese momento la pareja de la joven les recriminó que hablasen con ella y les dijo que la dejasen en paz «en tono amenazante», comenzando un altercado en el que se involucraron más amigos del presunto agresor. En ese momento uno de los agresores le propinó un fuerte golpe en la cara a uno de los amigos de la víctima, quien llamó a la policía, según detallan fuentes de la investigación.

Mientras tanto, otro de los agresores le dio cinco puñetazos en la cara al joven de 18 años, tras lo cual otro le empujó al suelo, golpeándose este la cabeza contra el mismo y quedando inconsciente. Al ver esto el resto de agresores salieron corriendo ante la inminente llegada de los efectivos policiales, que habían sido avisados por uno de los amigos de la víctima.

Cuando los agentes comisionados llegaron al lugar hallaron a la víctima con lesiones en la boca y aún conmocionado, aunque consciente, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital para ser atendido de urgencia. En cuanto a los agresores, no pudieron ser localizados en el momento. Una vez en el hospital, la víctima tuvo que ser ingresada en la UCI debido a las graves lesiones craneoencefálicas sufridas, por lo que permanecío en la unidad seis días, tras los cuales fue trasladado en planta, donde permanece a la espera de evolución.

La investigación

En este punto se iniciaron las pesquisas de investigación, haciéndose cargo de ellas los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Comisaría Provincial de Alicante, quienes tomaron declaraciones a los testigos del suceso y recabaron datos relacionados con los posibles autores.

Según el relato de los testigos de ambas partes, los agentes concluyeron que durante el altercado hubo más víctimas, otras dos, que recibieron golpes también, aunque las lesiones fueron más leves. Según fuentes de la investigación, los agentes concluyeron que fueron cuatro los agresores, siendo uno menor de edad. Tras identificarlos plenamente fueron localizados y detenidos por un presunto delito de lesiones graves.

Finalmente, tras la práctica de las diligencias policiales, los tres arrestados mayores de edad han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de Alicante, mientras que el menor de edad lo ha hecho a la Fiscalía de Menores.