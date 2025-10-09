Llega un aviso ES-Alert por riesgo de inundaciones en el litoral sur de Alicante La alerta se ha enviado a los móviles ante el riesgo de acumulación de agua en las próximas horas

Adrián Mazón Alicante Jueves, 9 de octubre 2025, 14:57 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

Los móviles de la provincia de Alicante han comenzado a vibrar y emitir un sonido de aviso debido al envío de un ES-Alert por la dana que este jueves, y durante el resto del puente, azota el territorio.

El mensaje, notificado a las 14.47 horas de este jueves, pone en alerta a la población por «riesgo de inundación en el litoral sur de Alicante por fuertes lluvias».

Ampliar Contenido del ES-Alert. AM

Este ES-Alert hace referencia al episodio de alerta roja que vivirá durante este viernes 10 de octubre, a partir de las 10 horas, la provincia de Alicante.

Por ello, desde Protección Civil piden evitar desplazamientos, no cruzar zonas inindables y respetar los cortes de tráfico.

Además, inciden en que «si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior», y seguir las indicaciones de las autoridades.