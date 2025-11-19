Estos son los días de venta de sillas para la Cabalgata de Reyes de Alicante 2026 El Ayuntamiento instalará taquillas físicas y online para adquirir los asientos | También se habilitará la cita previa para el campamento de las carteras

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:07 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

La ciudad de Alicante inicia la cuenta atrás para la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Apenas quedan 47 días para que Sus Majestades desembarquen en el puerto de la ciudad y recorran sus calles con una gran Cabalgata.

Para que los alicantinos y visitantes puedan apreciar el espectáculo de la tarde del 5 de enero, el Ayuntamiento arrancará la venta de sillas de forma anticipada a finales de diciembre.

Será el próximo 26 de diciembre cuando las taquillas levantarán las persianas para poder adquirir los asientos desde los que ver a los Reyes Magos de Alicante y los distintos boatos. Para ello, se habilitarán varios puntos de venta, tanto físicos -con un 40% de sillas- como online -un 60%.

Ampliar Sillas para la Cabalgata de Reyes de Alicante. AM

Los puntos de venta físicos se ubicarán en la plaza de toros de Alicante a partir de las 10 horas del 26 de diciembre; mientras que las sillas online se podrán comprar a través de la plataforma VivaTicket.

Estas taquillas permanecerán abiertas hasta agotar existencias, con la intención de llenar el itinerario oficial: plaza de los Luceros, Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez y calle Altamira.

Como viene siendo habitual, los Reyes Magos de Alicante dejarán sus camellos en altamar y atracarán en barco en el puerto de la ciudad a las 17 horas del próximo 5 de enero de 2026.

Tras ello acudirán a la plaza de toros de Alicante, donde se celebrará un espectáculo lleno de magia e ilusión entre las 17 y 18 horas, momento en que acudirán Sus Majestades para saludar a todos los niños y niñas presentes en el coso.

Las invitaciones para acudir a la recepción de los Reyes Magos en la plaza de toros se podrán adquirir, de forma gratuita, en la web del Ayuntamiento de Alicante.

Mientras, la Cabalgata de Reyes de Alicante arrancará a las 19 horas desde la avenida de la Estación, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento. Distintas carrozas compondrán el desfile, dividido los trenes lúdico, bíblico y comercial.

Campamento de las carteras reales de Alicante

En los días previos, la plaza de Gabriel Miró acogerá el campamento de las carteras reales, el cual permanecerá abierto entre el 26 de diciembre y el 4 de enero. Los niños y niñas podrán acudir a visitarlo para dejar sus cartas para los Reyes Magos.

Esta campamento también contará con cita previa, la cual se abrirá a partir del 18 de diciembre, a las 10 horas, desde la web municipal www.alicante.es.

Las carteras reales tomarán protagonismo durante la tarde del 4 de enero, cuando se celebrará su Cabalgata, a partir de las 18 horas. Las ayudantes de los Reyes Magos desfilarán por la plaza de España hasta llegar a la Rambla de Méndez Núñez y finalizar en la Explanada.