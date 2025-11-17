Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Las piezas del Belén Gigante, en la tarde de este lunes en la Plaza del Ayuntamiento. MIRIAM GIL ALBERT

Un gran show de luz y sonido recibirá al Belén Gigante de Alicante

La ciudad da la bienvenida a la Navidad 2025 este viernes con el encendido especial en la avenida de la Constitución y el domingo del Nacimiento más grande del mundo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

Alicante recibirá la Navidad 2025 por todo lo alto. Este viernes será cuando arranque de manera oficial con la iluminación del árbol de Navidad en la avenida de la Constitución y de toda la ornamentación especial de las calles de la ciudad a las 19 horas. Pero la bienvenida durará todo el fin de semana, porque el domingo se inaugurará el Belén Gigante de la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, que este lunes ha comenzado a montarse, con un espectáculo de luz y sonido que arrancará a las 18.30 horas.

Atención, porque desde ese mismo día quedará cerrada al tráfico la Plaza del Ayuntamiento y después de Reyes sólo se permitirá la circulación del transporte público, taxis y autobuses.

Tras las campanas de medianoche, el artista José Manuel García 'Pachi' ha comenzado a llevar la madrugada del domingo a lunes las piezas que componen el Nacimiento más grande del mundo. La figura de Baltasar, de acuerdo a la composición del Belén, será la primera en estar completamente montada. Le seguirán las de San José, la Virgen María, Gaspar, Melchor y el niño Jesús durante el resto de la semana hasta que el domingo se inauguren de manera oficial.

A partir de este fin de semana será cuando la Navidad tome Alicante por completo. El programa de actividades continuará los días siguientes, ya con un carácter más religioso con la inauguración de los Belenes que la asociación que preside Alejandro Cánovas, ultima también estos días: los detalles de los Nacimientos que instala en el zaguán del Ayuntamiento de Alicante y las cuatro escenas que conforman el Belén Social de la Plaza de la Montañeta.

El primero de ellos está compuesto por figuras de grandes dimensiones y es de carácter bíblico y en la panorámica se puede observar una gran profundidad de campo. Será inaugurado oficialmente el jueves 27 de noviembre (19 horas). El de la Montañeta combina dos escenas bíblicas con otras tantas populares. Abrirá sus ventanales, por vez primera, en la tarde del miércoles 26 de noviembre (19 horas).

