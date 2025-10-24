Alicante descubre a sus Reyes Magos 2026 También se han dado a conocer las carteras reales de las próximas Navidades durante el relevo de cargos

Adrián Mazón Alicante Viernes, 24 de octubre 2025, 17:52

Ya es Navidad en Alicante. El alcalde Luis Barcala se ha adelantado, un año más, a Mariah Carey -quien promocionará nuevamente su single 'All i want for Christmas is you' el próximo 1 de noviembre-. De este modo, ha sido este viernes cuando el primero ha nombrado a los Reyes Magos y las carteras reales 2026.

Los honores han recaído en el presidente de Aceitunas Cazorla, Antonio Beresaluce, como Melchor -quien no ha podido acudir al acto al estar fuera de la ciudad y ha recogido el honor su hija-; el fundador del Grupo Gastroportal, Carlos Bosch, como Gaspar; y el presidente de Ineca, Nacho Amirola, como Baltasar. «Buscamos gente referente y serán empresarios que han marcado una época y representan lo que significa Alicante: talento, inciativa e innovación; y que ejercen dentro y fuera trasladando a todo el mundo la ciudad».

Sus Majestades de Oriente irán acompañados, respectivamente, de la locutora Luz Sigüenza, la influencer Elena Vidal (@alicantestreetstyle) y la presidenta de AODI, Paloma Arroyo, como carteras reales 2026. «Tres mujeres de referencia para representarnos a todos», ha destacado Barcala de las nuevas carteras reales.

La nueva 'corporación real' ha tomado el relevo, así, de los cargos 2025: el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz, como Melchor; el decano del Colegio de Abogados, Ignacio Gally, como Gaspar; y el presidente del Colegio de la Abogacía de Alicante y teniente hermano mayor de la Hermandad del Cristo del Mar, Fernando Candela, como Baltasar. También de las carteras reales Lucía Navarro, Inés Domínguez y Nuria Coves.

Son ya 18 ocasiones en las que se ha celebrado esta tradicional cita en la ciudad, vespertina a las fiestas más especiales del año. Así lo ha recordado el alcalde al inicio del relevo y nombramiento de los nuevos cargos.

Barcala también ha hecho mención a la dana, a cinco días de su aniversario, momento en que la ciudad se volcó «de una manera sin precedentes», con agradecimiento a Mensajeros por la Paz para trasladar los juguetes donados este año a los niños que más los necesitan.

Entre las curiosidades, la última cita para celebrar este relevo de cargos se realizó el pasado 25 de octubre de 2024; mientras que este año ha sido el 24 de octubre de 2025, siendo una coincidencia que se ha celebrado por parte del presentador del acto, Juan Carlos Gumiel.

Ampliar La joven cantante Inés Domínguez. AM Una cartera real con banda sonora propia Una de las sorpresas de la tarde ha venido dada por la joven cantante Inés Domínguez. Se ha despedido este viernes de su cargo de cartera real, el cual ha ostentado desde principio de año en su día grande de la Cabalgata; y lo ha hecho como mejor sabe hacer, entonando un villancico con el que ha dejado a todos los presentes en silencio y con buen sabor de boca. Solo los aplausos finales han podido con la emoción del momento, que ha contado con comentarios de admiración por «lo bien que canta esta chica», como se decía en las mesas.

