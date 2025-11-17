Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Árbol gigante en la avenida de la Constitución de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

La avenida Constitución de Alicante deslumbrará esta Navidad con un espectacular despliegue de luces y adornos gigantes

Un árbol de casi 20 metros y una bola transitable en 360 grados convertirán la arteria peatonal en uno de los grandes focos navideños de la ciudad

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 17 de noviembre 2025, 02:09

La avenida Constitución de Alicante se prepara para convertirse en uno de los epicentros visuales de la Navidad. Este emblemático eje urbano brillará más que nunca gracias a la incorporación de nuevos elementos luminosos que transformarán por completo la experiencia festiva en el corazón de la ciudad.

Hasta el momento, la avenida de la Constitución de Alicante ya luce tres grandes y monumentales adornos que atraerán a miles de visitantes durante toda la campaña navideña.

Árbol de Navidad en la avenida Constitución. MIRIAM GIL ALBERT

El principal reclamo volverá a ser el gran árbol de casi 20 metros de altura, convertido ya en icono del encendido navideño en Alicante. Será este viernes, a las 19 horas, cuando el tradicional pulsador dé inicio oficial a la iluminación festiva que acompañará a la ciudad hasta el día de Reyes.

Familias, turistas y curiosos se darán cita en este punto neurálgico para presenciar uno de los momentos más esperados del año, como es la explosión de luz que recorrerá calles, plazas y avenidas en todos los barrios para anunciar la llegada de la Navidad.

Bola de Navidad en el inicio de la avenida Constitución. AM

Pero la gran novedad de este año se sitúa unos metros más arriba, frente al Mercado Central. Allí ya se alza una espectacular bola gigante de formato 360 grados que permite a los visitantes entrar en su interior y pasear rodeados de luz.

Este elemento, diseñado para ser fotografiado desde todos los ángulos, se espera que se convierta en uno de los espacios más compartidos en redes sociales. Su colocación coincide con la renovación de la iluminación de Alfonso el Sabio, donde las nuevas luces -fabricadas específicamente para Alicante- esperan ser instaladas en los próximos días.

Entre el árbol monumental y la gran bola, los peatones encontrarán un tercer elemento decorativo que completa este recorrido lumínico. Se trata de un adorno en dos dimensiones que mantiene la misma estética que la bola gigante, también transitable y pensado para ofrecer un nuevo punto de parada, paseo y fotografías.

El Ayuntamiento de Alicante ha apostado este año por una experiencia más inmersiva en Navidad, con adornos que permiten la interacción directa de los visitantes y que contribuyen a dinamizar el centro urbano. La ciudad se prepara así para recibir semanas de actividad, turismo y celebración en un ambiente que promete brillar como nunca.

