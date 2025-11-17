Comienza el espectáculo: las primeras piezas del Belén gigante ya toman la plaza del Ayuntamiento de Alicante El artista foguerer José Manuel García Esquiva 'Pachi' empieza con el montaje y traslado del Nacimiento monumental, de récord Guinnes por su altura, que coronará la Navidad en la ciudad

La Navidad empieza a tomar altura en Alicante. Las primeras piezas del Belén gigante que cada año, desde 2020, preside la plaza del Ayuntamiento ya han llegado a su emplazamiento.

Ha sido un minuto antes de marcar en el reloj la medianoche, de domingo a lunes, cuando el artista foguerer José Manuel García Esquiva 'Pachi' ha irrumpido en la plaza con la primera pieza de este Nacimiento de récord Guinnes.

Los pies de San José ha sido la primera de las piezas en acceder a la plaza del Ayuntamiento de Alicante, la cual ya ha sido colocada en su ubicación definitiva antes de coger vuelo y altura.

Una grúa, en cuyo transporte se custodia también el vallado del Belén gigante, ha sido la encargada de elevar a los cielos la base de esta figura -de las seis que conforman el Nacimiento- y enclavarla en mitad de la plaza.

La experiencia de este primer lustro de Belén gigante en Alicante ya ha permitido plantar la base de esta figura, mientras 'Pachi' se ha desplazado de nuevo a la nave para recoger más piezas.

Ampliar Belén gigante de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT El Belén más grande del mundo El Belén gigante de Alicante cuenta seis figuras y con dimensiones de récord. El Niño Jesús mide 3,25 metros; la Virgen María, diez metros; y San José, 17 metros. Estas tres figuras fueron las que se alzaron con el reconocimiento internacional. A la Sagrada Familia se suman también los Reyes Magos. Melchor mide 11 metros de alto y 3,5, de ancho; Gaspar llega hasta los 15,6 metros y ocupa una anchura de 4,75 metros. Baltasar, con sus 16 metros, es el más alto de los tres. Su ancho se sitúa en los 3,6 metros. Todas ellas han sido construidas, también, por José Manuel García 'Pachi'.

Media hora más tarde, el equipo del artista ha llenado la plaza con hasta tres plataformas para proceder a descargar las distintas piezas que conforman el torso de San José y dos de los Reyes Magos.

Estas han sido ensambladas con ruedas antes de acopiarlas en una de las esquinas de la plaza del Ayuntamiento, donde reposarán antes de proceder a su montaje definitivo.

La gran Navidad: ángeles y adornos gigantes

La llegada del Belén gigante a Alicante hace que el calendario entre en su recta final hacia el inicio de la Navidad en la ciudad. Será durante este lunes cuando los trabajos de ensamblaje continuarán.

La previsión es finalizar el montaje del Belén gigante este jueves, pues su inauguración está prevista para las 19 horas del próximo domingo. Ya lucirá al completo este viernes, cuando prendan las luces de Navidad.

Mientras será el turno de los ángeles custodios, seis figuras también monumentales, obras de Lorenzo Santana y Javier Gómez Morollón, que saldrán -como si de un ejército se tratara- a distintas ubicaciones de Alicante, como la estación de Renfe, el paseo de General Marvá o la plaza de toros.

A todo esto se suma más decoración gigante como las luces de Navidad ya instaladas en varios puntos como la Explanada de España, la plaza de la Montañeta -sin 'oso influencer' este año-, la Concatedral de San Nicolás o la avenida de la Constitución, donde conviven tres emblemas: un árbol de Navidad monumental, una bola 360 y otra de tamaño medio en dos dimensiones.

Otras de las atracciones que se instalarán en la ciudad de Alicante serán la Casa de Papá Noel, previsiblemente en la plaza Séneca como ha sucedido en los últimos años, y el campamento de los Reyes Magos, en la plaza Gabriel Miró.