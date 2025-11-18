La magia oculta de la Navidad en Alicante: las manos que montan el Belén de la Montañeta La emoción corona esta céntrica plaza gracias al trabajo altruista de quienes levantan un Nacimiento ya convertido en un auténtico milagro artesano

Andrés ultima detalles en una de las escenas del Belén de la Montañeta.

La plaza de la Montañeta de Alicante ya cuenta con un Belén que parece respirar. No es una simple instalación, sino un pequeño universo tejido con paciencia, ilusión y un cariño que se palpa en cada rincón y detalle.

Desde principios de semana, los voluntarios de la Asociación de Belenes de Alicante, una familia de casi cuatrocientas manos -dos por cabeza-, mantiene viva una tradición que no entiende de cansancio. Y eso que ya son muchos años desde su fundación en 1959.

Estas manos voluntarias trabajan en el montaje de cuatro ventanas, las cuales muestran un fragmento de ese relato eterno, el de la Natividad, que vuelve a unir a la ciudad de Alicante en la época más especial del año gracias a la magia de lo sencillo.

Ampliar Agustín y Andrés durante el montaje del Belén de la Montañeta. AM

Aunque de simple, este Belén de la Montañeta, tiene poco. Y es que su preparación arranca en marzo, narran dos de los socios de la Asociación, Andrés y Agustín -junto a otros tantos que están repartidos por más escenarios-. Es ahí cuando da inicio la asamblea llena de voces cómplices que debaten y eligen las escenas a crear para final de año.

Eso sí, siempre cuentan con el reto de no repetir respecto a Navidades anteriores y, sobre todo, emocionar a todo aquel que visite el Belén. «Todos los años intentamos superarnos y que se conserve el mensaje tradicional, cultural, educativo y religioso», relata Andrés mientras da unas capas de pintura a los detalles.

Ampliar Anunciación del ángel a los pastores. AM Varias caravanas y anunciaciones El Belén de la Montañeta de Alicante llega esta Navidad con dos caravanas de Reyes. Una avanza desde Jerusalén y otra se enfrenta a la tensión silenciosa de un encuentro con el rey Herodes. También aparece la búsqueda de posada, distinta a la del año anterior, y por supuesto el Nacimiento, que comparte espacio con la Anunciación del ángel a los pastores. En otra puerta se revela la Anunciación a la Virgen. Todo está envuelto en una ambientación hebrea que los belenistas investigan con mimo, documentación y una sensibilidad admirable. Las cuatro ventanas descubrirán su contenido el miércoles 26 de noviembre, coincidiendo con la 'Noche del Belén', un conjunto de actividades de promoción de esta actividad artesanal que se llevarán a cabo en la misma plaza de la Montañeta.

Las manos invisibles del Belén

Los fines de semana desde enero son una fiesta silenciosa en el taller de la Asociación de Belenistas de Alicante. Sus socios se mezclan entre jubilados, personas en paro, otras con empleo, artesanos, amantes del arte y curiosos que un día se enamoraron del Belén. Todos ellos trabajan codo con codo.

Ampliar Agustín decora una de las escenas del Belén de la Montañeta. AM

Allí se dibujan maquetas, se imaginan mundos, se reparan casas antiguas, se crea comunidad. Nada se desecha, pues las cajas de fruta se convierten en paletas -tal y como se aprecia en las manos de Andrés-, el corcho blanco en montañas y las casas de otros años renacen bajo nuevas pinceladas. Todo puede tener otra vida si se trabaja con mimo.

La tradición traspasa fronteras

La Asociación de Belenistas de Alicante publica la revista 'Epifanía', colabora en 'Anunciata', participa en congresos internacionales y recorre mercados donde escultores y coleccionistas celebran un arte que sigue creciendo.

En la antigua tabacalera guardan tesoros belenistas. Entre ellos, dioramas, figuras de museo y el legado de maestros cuyas manos ya no están, pero cuyo espíritu habita cada escena.

Muchos socios empezaron siendo niños. Ahora, convertidos en decanos, siguen investigando. Cambian un río por una calle o una cueva por una casa-cueva. Buscan, prueban, se equivocan y reinventan. Todo para que la historia de la Natividad sea más real, más humana y, ante todo, más nuestra.

Una ciudad con ruta propia

El montaje final del Belén de la Montañeta de Alicante puede llevar cuatro o cinco días, según la complejidad, pero el resultado siempre conmueve.

No solo trabajan en esta plaza, también levantan belenes en el zaguán del Ayuntamiento, en la Diputación, en el centro comercial Gran Vía, en el edificio de Correos y en la estación de Renfe; creando así un museo de la Navidad por toda la ciudad.