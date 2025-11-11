La Navidad en Alicante estrenará campamento real mientras el Belén gigante busca nuevo hogar El Ayuntamiento cierra los contratos para la Navidad con la instalación del poblado de los Reyes Magos hasta 2030 y un aumento de precio para custodiar el Nacimiento

Adrián Mazón Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 17:49

Alicante ya tiene lista la puesta en marcha del campamento de carteros reales, una de las atracciones más esperadas de la Navidad, mientras el famoso Belén monumental busca nuevo hogar para albergar sus piezas fuera de la Navidad.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este martes el contrato para la instalación del campamento real a la empresa Venttus Illusion S.L., por un importe total de 186.340 euros, con impuestos incluidos, durante los próximos cinco años, es decir, hasta 2030.

Ver 31 fotos Campamento real de Alicante. SHOOTORI

El acuerdo incluye la instalación de un campamento tematizado en el que los más pequeños podrán entregar sus cartas a los carteros reales y disfrutar de una experiencia mágica junto a los pajes de Sus Majestades de Oriente.

El recinto -ubicado hasta la fecha en la plaza de Gabriel Miró- contará con portadas decoradas, jaimas, tronos, cofres reales, figuras de animales y elementos ornamentales que recrearán el ambiente de los campamentos orientales, además de música ambiental e iluminación especial.

Fechas y ubicación del campamento real

El campamento abrirá sus puertas entre el 26 de diciembre y el 4 de enero, con un mínimo de 90 horas de actividad por campaña, e incluirá un equipo formado por seis pajes, tres carteros reales y un coordinador, que garantizarán el desarrollo de la actividad.

El campamento podrá ubicarse en distintos puntos de la ciudad según determine el Ayuntamiento cada año, con el objetivo de acercar la magia de la Navidad a diferentes barrios y promover la participación vecinal. El acceso será gratuito y la visita se gestionará mediante un sistema de cita previa online a través de la web municipal.

Más dinero para guardar el Belén gigante

El Ayuntamiento de Alicante ha activado otro contrato para el montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento y restauración de las seis figuras que componen el Belén gigante, de récord Guinness. Para ello, ha aumentado el presupuesto hasta los 114.000 euros para una vigencia inicial de dos años, prorrogable por otros dos.

Este servicio garantizará el mantenimiento de las figuras gigantes de San José, la Virgen María, el Niño Jesús y los tres Reyes Magos, obra dle artista foguerer José Manuel García Esquiva 'Pachi'. Estas se colocarán en la plaza del Ayuntamiento a partir del 17 de noviembre.