Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un lotero desvela que el 'calvo' de la Lotería de Navidad murió hace más de un año
Montaje del Belén gigante el pasado año. SHOOTORI

La Navidad en Alicante estrenará campamento real mientras el Belén gigante busca nuevo hogar

El Ayuntamiento cierra los contratos para la Navidad con la instalación del poblado de los Reyes Magos hasta 2030 y un aumento de precio para custodiar el Nacimiento

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

Alicante ya tiene lista la puesta en marcha del campamento de carteros reales, una de las atracciones más esperadas de la Navidad, mientras el famoso Belén monumental busca nuevo hogar para albergar sus piezas fuera de la Navidad.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este martes el contrato para la instalación del campamento real a la empresa Venttus Illusion S.L., por un importe total de 186.340 euros, con impuestos incluidos, durante los próximos cinco años, es decir, hasta 2030.

Campamento real de Alicante.

Ver 31 fotos
Campamento real de Alicante. SHOOTORI

El acuerdo incluye la instalación de un campamento tematizado en el que los más pequeños podrán entregar sus cartas a los carteros reales y disfrutar de una experiencia mágica junto a los pajes de Sus Majestades de Oriente.

El recinto -ubicado hasta la fecha en la plaza de Gabriel Miró- contará con portadas decoradas, jaimas, tronos, cofres reales, figuras de animales y elementos ornamentales que recrearán el ambiente de los campamentos orientales, además de música ambiental e iluminación especial.

Fechas y ubicación del campamento real

El campamento abrirá sus puertas entre el 26 de diciembre y el 4 de enero, con un mínimo de 90 horas de actividad por campaña, e incluirá un equipo formado por seis pajes, tres carteros reales y un coordinador, que garantizarán el desarrollo de la actividad.

El campamento podrá ubicarse en distintos puntos de la ciudad según determine el Ayuntamiento cada año, con el objetivo de acercar la magia de la Navidad a diferentes barrios y promover la participación vecinal. El acceso será gratuito y la visita se gestionará mediante un sistema de cita previa online a través de la web municipal.

Más dinero para guardar el Belén gigante

El Ayuntamiento de Alicante ha activado otro contrato para el montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento y restauración de las seis figuras que componen el Belén gigante, de récord Guinness. Para ello, ha aumentado el presupuesto hasta los 114.000 euros para una vigencia inicial de dos años, prorrogable por otros dos.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Este servicio garantizará el mantenimiento de las figuras gigantes de San José, la Virgen María, el Niño Jesús y los tres Reyes Magos, obra dle artista foguerer José Manuel García Esquiva 'Pachi'. Estas se colocarán en la plaza del Ayuntamiento a partir del 17 de noviembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante
  2. 2 La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante
  3. 3 Los vecinos del PAU 1 de Alicante tienen miedo: botellón y «rituales satánicos» en el parque Juan Pablo II
  4. 4 La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario
  5. 5 Cuándo y dónde ver a la Argentina de Messi durante su estancia en Alicante
  6. 6 EasyJet lanza su campaña de descuentos más ambiciosa para volar desde el aeropuerto de Alicante-Elche con motivo de su 30º aniversario
  7. 7 Malestar en la afición del Hércules por el precio de las entradas para Elda
  8. 8 Del bullicio al silencio: la zona de Diputación pierde el pulso comercial del centro de Alicante
  9. 9 Estas dos calles de Alicante sufrirán cortes de luz de hasta seis horas
  10. 10 De palacete histórico a espacio de revista: así es el nuevo Centro 14 de Alicante tras las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Navidad en Alicante estrenará campamento real mientras el Belén gigante busca nuevo hogar

La Navidad en Alicante estrenará campamento real mientras el Belén gigante busca nuevo hogar