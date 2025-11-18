Así serán las luces de Navidad en Alicante: color champán y potencia de un campo de fútbol El Ayuntamiento ha repartido más de 2,6 millones de bombillas led por un recorrido de 130 puntos del centro, barrios y playas

Uno de los adornos de la Navidad en la Explanada de Alicante.

Adrián Mazón Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

Alicante ha decidido que esta Navidad no solo quiere brillar, sino que quiere deslumbrar. Lo hará a partir de este viernes con un alumbrado completamente renovado que promete dejar a la ciudadanía y visitantes con la boca abierta.

De cara a esta nueva Navidad, el blanco frío y el azul clásico quedarán eclipsados por el color champán, un tono cálido y elegante que convertirá las distintas calles en fotografías de postal para Instagram.

Ampliar Turistas se fotografían en las luces de la Explanada. MIRIAM GIL ALBERT

Y por si fuera poco, las luces de Navidad de Alicante tendrán una potencia conjunta de 214.600 watios, la cual equivale prácticamente a la iluminación de un campo de fútbol profesional.

En total, el Ayuntamiento ha instalado más de 2,6 millones de luces led repartidas por toda la ciudad, desde el centro hasta los barrios, pasando por la Explanada y las playas.

Ampliar Adorno de luces en la plaza de la Montañeta. MIRIAM GIL ALBERT

El recorrido cuenta con 130 enclaves iluminados, donde se han colocado 557 arcos, 546 motivos sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas y 29 carteles de 'Felices Fiestas'.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha calificado de «espectaculares» las luces de Navidad de Alicante. Estas cumplen con las funciones de «ambientar nuestras calles y ayudar a la dinamización del sector comercial y hostelero».

Un nuevo árbol y adornos gigantes para Instagram

El gran árbol de Navidad -de 18 metros de altura- llega renovado a la avenida de la Constitución. Este año abandona las luces cambiantes y apuesta por un tono fijo y uniforme más elegante, acorde al nuevo estilo 'champán brillante' que dominará el centro de Alicante.

A lo largo de esta avenida peatonal se alzan ya dos figuras navideñas gigantes; junto a otras tres instaladas en la Explanada y una más en la plaza de la Montañeta. Así será el tour de estos elementos por la Navidad de Alicante, el cual quedará reflejado en los 'feeds' de Instagram.

Estos adornos tienen forma de regalos y bolas de Navidad de gran tamaño. «Queremos que Alicante viva una Navidad a lo grande con todas las actividades programadas en las que la decoración y las luces juegan un papel fundamental», ha explicado la concejala.