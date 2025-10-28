Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jóvenes congregados a las puertas de la Facultad de Derecho de la UA, esperando a Vito Quiles. AM

Tensión en la Universidad de Alicante ante la llegada de Vito Quiles: cánticos e insultos en una Facultad dividida

Pese a que el ilicitano se atrasa, los manifestantes ultras y de izquierdas ya están congregados en el campus

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Más de media horas antes de la llegada de Vito Quiles a la Universidad de Alicante, dentro de su ciclo 'España combativa', el campus se ha blindado en los alrededores de la Facultad de Derecho.

La plaza de Europa permanece dividida en estos momentos. Junto al Paraninfo, los seguidores del ilicitano. Enfrente, ante la Filosofía III, los contrarios, al grito de «fuera fascistas de la Universidad».

La tensión sigue subiendo en el campus. El lado de Viles ha conseguido tomar posiciones más cercanas al blindar con más precisión la plaza de Europa. El bando del ilicitano carga contra la prensa, además de dirigir otros cánticos ensalzando a José Antonio Primo de Rivera o cargando contra los enfrentado: «Rojo dúchate».

Las aglomeraciones van haciéndose notar, llenando cada uno de los bandos, repletos de banderas: españolas y carlistas por un lado, esteladas y palestinas por otro.

Los cánticos siguen en el lado de las izquierdas, pese a que Quiles ha anunciado que su aparición se atrasa a las 12.40 horas. Eso sí, los cánticos han sido acallados por la otra bancada.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

En estos momentos, ambos bandos corean, a la llegada de Quiles. Entre medias, un amplio cordón policial para evitar posibles altercados. Se ha visto a jóvenes con palos acercarse a la Facultad de Derecho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía busca al dueño del dron que ha obligado a cerrar el aeropuerto de Alicante-Elche
  2. 2 El joven alicantino brutalmente agredido junto a una discoteca se recupera poco a poco de sus lesiones
  3. 3 Horror en Alicante: asesinan a una mujer y ocultan su cadáver durante dos semanas por una herencia
  4. 4 Reabren al tráfico la ronda del castillo de Alicante tras la rotura de una tubería de gas
  5. 5 Relleu amplía su pasarela de vértigo sobre el barranco del Amadorio
  6. 6 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  7. 7 Los expertos avisan: el otoño será de fenómenos meteorológicos extremos a partir de ahora en Alicante
  8. 8 Estas son las calles de Alicante que tendrán cortes de luz durante la semana
  9. 9 Cuatro mujeres heridas en un accidente entre un coche y un camión en la A-31, en Elda
  10. 10 Casi 30 investigados en una nueva trama de asentamientos ilegales en una partida de Mutxamel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Tensión en la Universidad de Alicante ante la llegada de Vito Quiles: cánticos e insultos en una Facultad dividida

Tensión en la Universidad de Alicante ante la llegada de Vito Quiles: cánticos e insultos en una Facultad dividida