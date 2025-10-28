Tensión en la Universidad de Alicante ante la llegada de Vito Quiles: cánticos e insultos en una Facultad dividida Pese a que el ilicitano se atrasa, los manifestantes ultras y de izquierdas ya están congregados en el campus

Jóvenes congregados a las puertas de la Facultad de Derecho de la UA, esperando a Vito Quiles.

Adrián Mazón Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 11:39 | Actualizado 11:47h.

Más de media horas antes de la llegada de Vito Quiles a la Universidad de Alicante, dentro de su ciclo 'España combativa', el campus se ha blindado en los alrededores de la Facultad de Derecho.

La plaza de Europa permanece dividida en estos momentos. Junto al Paraninfo, los seguidores del ilicitano. Enfrente, ante la Filosofía III, los contrarios, al grito de «fuera fascistas de la Universidad».

La tensión sigue subiendo en el campus. El lado de Viles ha conseguido tomar posiciones más cercanas al blindar con más precisión la plaza de Europa. El bando del ilicitano carga contra la prensa, además de dirigir otros cánticos ensalzando a José Antonio Primo de Rivera o cargando contra los enfrentado: «Rojo dúchate».

Ya la izquierda antidemocrática está preparando un recibimiento hostil a @vitoquiles en la Universidad de Alicante. Mi hijo y sus amigos no se intimidan y se organizan para ir a escucharlo, se rebelan contra el matonismo de los que se creen dueños exclusivos de la verdad. Lean. pic.twitter.com/1z8N1ou7Mb — Luis De San Martín (@LuisDeSanMartin) October 27, 2025

Las aglomeraciones van haciéndose notar, llenando cada uno de los bandos, repletos de banderas: españolas y carlistas por un lado, esteladas y palestinas por otro.

Los cánticos siguen en el lado de las izquierdas, pese a que Quiles ha anunciado que su aparición se atrasa a las 12.40 horas. Eso sí, los cánticos han sido acallados por la otra bancada.

En estos momentos, ambos bandos corean, a la llegada de Quiles. Entre medias, un amplio cordón policial para evitar posibles altercados. Se ha visto a jóvenes con palos acercarse a la Facultad de Derecho.

