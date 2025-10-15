La huelga por Palestina pasa inadvertida en la provincia de Alicante: solo el 0,13% de los docentes la secunda Varios sindicatos habían convocado el paro en todo el país para protestar contra la guerra de Gaza | Apenas 37 de los 27.588 profesores de la provincia se han sumado

Pau Sellés / EP Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:08 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

La huelga convocada en todo el país este miércoles en solidaridad con el pueblo palestino ha tenido un escaso seguimiento en el ámbito educativo de la provincia de Alicante. Según cifras facilitadas por la Conselleria, apenas un 0,13 % de los docentes han secundado la huelga. Eso se traduce en 37 de un total de 27.588.

Se trata de la cifra más baja de las tres provincias de la Comunitat, tanto en valores relativos como absolutos. En la provincia de Valencia han secundado el paro el 0,40 % de los docentes (130 de 32.411), mientras que en Castellón ha sido el 0,58 % (57 de 9.821).

Dos convocatorias

El paro había sido convocado por diferentes entidades sindicales con diferentes condiciones. Mientras que Comisiones Obreras y UGT habían registrado una convocatoria de paros parciales de dos horas, otros sindicatos como la Confederación General del Trabajo (CGT) habían hecho una convocatoria de huelga general de 24 horas.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT reafirmaban su compromiso por la paz, el respeto al derecho internacional y la defensa de los derechos humanos, destacando también que el alto el fuego en Gaza es positivo pero que «ningún plan», en alusión al de Trump, «puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación, o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas». Por ello arenga a que se hace «más necesaria que nunca» la movilización en los centros de trabajo y en las calles para el próximo miércoles.

Y es que sostiene que el plan de EEUU para Gaza «haría imposible, de facto, un Estado palestino, libre y soberano y echaría por tierra la solución de los dos Estados, que aunque poco factible, sigue siendo la propuesta de Naciones Unidas».