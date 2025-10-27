Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. SHOOTORI

La aparición de drones obliga a cerrar el aeropuerto de Alicante-Elche y desviar una decena de vuelos

La terminal investiga la «posible detección» de estos dispositivos en sus inmediaciones

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:33

Comenta

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha interrumpido su actividad durante la noche de este lunes tras detectarse la presencia de drones en las inmediaciones de sus instalaciones.

La alerta ha obligado a cerrar temporalmente la terminal alicantina -al menos hasta las una de la madrugada de este lunes- y suspender las operaciones aéreas por motivos de seguridad.

Esta «posible detección» de drones en las inmediaciones del aeropuerto ha provocado también el desvío de vuelos, procedentes de otros destinos, a ciudades vecinas como Valencia, Palma de Mallorca y Murcia.

Los primeros desvíos han sido los vuelos procedentes de Lanzarote, cuya llegada estaba prevista a las 21.50 horas; y Manchester, a la misma hora.

Asimismo, según informan Aena y los controladores aéreos, otro vuelo procedente de Cracovia a Alicante también ha sido desviado, igual que los de Newcastle, Liverpool, Budapest Ámsterdam, Londres y Frankfurt.

El uso de drones en las proximidades de aeropuertos está estrictamente prohibido y puede suponer sanciones graves, al representar un riesgo para la seguridad aérea.

