El pleno de Alicante es incapaz de alcanzar un acuerdo para condenar la masacre de Palestina Los vetos cruzados echan por tierra hasta tres mociones

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:22

«Nadie parece dispuesto a superar los listones políticos y no somos capaces de hacer una condena a una crisis humanitaria que no tiene más calificativo que injusta». Con estas palabras, entre lamento y hastío, ha cerrado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el pleno municipal de septiembre después de que los grupos políticos no hayan sido capaces de condenar la masacre de Gaza en una declaración institucional unánime.

Y oportunidades han tenido. Hasta tres. Dos declaraciones de Compromís y EU-Podem y otra, de urgencia, presentada por el Partido Popular con un texto muy ambiguo con la intención de alcanzar algún punto en común. Pero ni aún así. Y eso que se ha intentado hasta el último minuto.

La portavoz del PSPV, Ana Barceló, presentó una enmienda de adición al final de su intervención en la moción del PP (que, al ser de urgencia, ha sido la última que se ha discutido) para que, al menos, saliera una entre los partidos mayoritarios. Se ha reclamado que el alto el fuego sea permanente y que el pleno del Ayuntamiento mostrase su solidaridad con la sociedad civil democrática israelí que se manifiesta en contra de las acciones de su Gobierno en Gaza. Pero ni aún así.

«Lo que le hemos exigido a Barcala es valentía para reconocer que la masacre que está ocurriendo en Gaza es, como ha determinado la investigación de Naciones Unidas, un genocidio, pero lo ha rechazado«, expresó después del pleno la portavoz socialista. »Lo único que ha hecho ha sido tratar de lavar su conciencia, la del PP, y es lamentable, es inaceptable en una sociedad decente«, insistió.

¿Quién politiza la cuestión?

Los vetos cruzados entre las formaciones de izquierdas con el PP y, sobre todo Vox, han cortado cualquier posibilidad de acuerdo. Todos los grupos se han acusado mutuamente de politizar la cuestión, unas veces por los términos y otras por los añadidos. Quien ha puesto el dedo en la llaga ha sido el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, cuando la portavoz popular, Mari Carmen de España, les ha pedido al resto que se unieran a su declaración como última oportunidad: «Ustedes han tenido la posibilidad de enmendar nuestra declaración, de dialogar y llegar a un acuerdo, pero han presentado una propia a última hora».

EU-Podem ha criticado la «equidistante y ambigua» de los populares. «Queremos que se condene explicítamente el Estado genocida de Israel», ha afirmado el portavoz. Porque con Vox era imposible. Los de Abascal han calificado de «crucero turístico» la flotilla humanitaria camino a Gaza, lo que alejaba cualquier punto de acuerdo.

Tampoco ha ayudado que Barceló les haya llamado «fascistas», a lo que el portavoz adjunto, Mario Ortolá, les haya recordado a ETA y la matanza de socialista en los años de plomo «y ahora pactan con Bildu».

Tampoco pudo salir adelante la declaración institucional de Compromís ha salido adelante porque ha añadido la declaración personas 'non gratas' al presidente israelí Benjamin Netanyahu. Su portavoz, Rafa Mas, puso por delante todos los peros: la condena a Hamás, la petición de vuelta de los rehenes y los presos palestinos... Pero nadie le pidió cambiar nada

De esta manera, tras cerca de una hora con un nivel intelectual «lamentable», según expresó el propio alcalde, se votó y ninguna salió. Pudieron las horas, tras un extenuante pleno que acabó cerca de las siete de la tarde, o que haya sido un ejemplo de la política de hoy en día. Es lo que hay.