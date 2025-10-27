Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València El imponente dispositivo de la Policía Nacional ha evitado incidentes entre simpatizantes del comunicador y contramanifestantes

Joaquín Batista Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El comunicador ultra Vito Quiles no ha podido acceder a la facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de València en la que pretendía dar una charla enmarcada en 'España Combativa', la gira que protagoniza por diferentes instituciones académicas españolas a imagen y semejanza de Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado septiembre mientras daba una conferencia en la Universidad del Valle de Utah (EE.UU.).

Por contra, sí ha conseguido el objetivo, seguramente el realmente buscado, de congregar en el exterior a centenares de personas, tanto simpatizantes como acérrimos contrarios, que han protagonizado un constante intercambio de insultos que no ha pasado a más gracias al imponente dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional, con más de una decena de unidades en la zona.

Lo vivido este lunes en las inmediaciones de la facultad ha sido un claro ejemplo de la polarización de la sociedad española, especialmente entre la población más joven, la más visible, con mucha diferencia, en ambos grupos. Había odio en sus expresiones, en la forma de mirarse, en la comunicación gestual y en los improperios que se intercambiaban. También han protagonizado una guerra de símbolos: banderas de España, de San Andrés y alguna Senyera por un lado y esteladas independentistas, republicanas, antifascistas y de Palestina por el otro.

La contramanifestación, un instante de la charla al aire libre de Quiles en el jardín de Blasco Ibáñez y agentes de la UIP a punto de despejar la avenida, cortada al tráfico. Irene Marsilla

La presencia de Quiles se esperaba problemática atendiendo a los antecedentes, pues ya provocó tensión en Málaga y Granada y altercados en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y empezó a calentarse en las horas previas, con la convocatoria de una contramanifestación de estudiantes de organizaciones antifascistas que en la práctica impidió cualquier acceso a la facultad, que quedó paralizada durante prácticamente la mitad de la mañana. «Valencia será la tumba del fascismo» y «Vito colega, sácate la carrera» han sido algunas de las consignas coreadas por los concentrados.

Fuentes de la Universitat han explicado a LAS PROVINCIAS que ni Quiles «ni ninguna persona en su representación» habían solicitado la utilización de algún espacio de la facultad para este día, aunque hace algunas semanas sí llegó una petición, por parte de una asociación estudiantil, para organizar unas jornadas sobre periodismo. No se llegó a presentar el programa (por lo que se desconoce si estaba detrás el comunicador), si bien se respondió que todos los espacios estaban ocupados para la jornada del lunes.

Mientras los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han tomado posiciones en la acera de la facultad, controlando el acceso a la zona de la protesta de izquierdas, enfrente, en el jardín central de la avenida, se han concentrado los simpatizantes de Quiles, también férreamente controlados mediante un cordón de policías que impedía cualquier acercamiento, por mínimo que fuera, hacia la manifestación. Han lanzado vivas a España e insultos a Pedro Sánchez y a los concentrados en la facultad, relacionados con su supuesta falta de higiene.

Quiles ha llegado pasadas las doce de la mañana, por la zona ajardinada y escoltado por su seguridad privada, no uniformada. A duras penas ha podido avanzar entre centenares de acólitos enfervorecidos. Y en ningún momento ha tenido la más mínima posibilidad de acercarse a la facultad debido al cordón policial, que mantenía al grupo perimetrado en el mediana.

La presencia del agitador ha provocado algún momento de tensión, con empujones por parte de los agentes para que la comitiva no se quedara estancada, sin que la situación escalara más. Y algún incívico ha arrojado huevos a los simpatizantes de Quiles, que se ha estado moviendo por la zona ajardinada enfrente de la facultad. Su charla, al final, ha consistido en dirigirse a la multitud megáfono en mano. Se ha mofado de los contramanifestantes, ha dicho que se inicia una revolución para sacar a Sánchez del Gobierno y y se ha referido a las responsabilidades judiciales en la causa de la dana, cuestionando que sólo se enfoquen hacia una de las administraciones. También se ha dirigido con gestos hacia los estudiantes de izquierda, instándoles a que se fueran a estudiar.

Cuando Quiles ha abandonado el lugar, de nuevo rodeado por una multitud, se han producido nuevos momentos de tensión cuando ambos grupos han podido aproximarse, aunque sin llegar a entrar en contacto, cortando durante varios minutos la avenida Blasco Ibáñez. La Unidad de Intervención Policial ha tenido que hacer esfuerzos para mantener los cordones de seguridad, evitar incidentes y poder despejar la calzada y reabrir el tráfico. Pasadas las 14 horas la contramanifestación ha perdido fuelle, igual que la horda de Quiles una vez el comunicador se ha ido por la avenida Aragón. Y los que seguían en el jardín eran conminados por los agentes a abandonarlo, informándoles de que no se había comunicado ninguna concentración por lo que podían permanecer en las inmediaciones.