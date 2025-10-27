Las carreras más demandadas en Alicante bajan de media dos puntos su nota de corte definitiva La calificación para acceder al grado de Medicina en la UA y la UMH el curso que viene será de 12,7

Pau Sellés Alicante Lunes, 27 de octubre 2025, 20:12

A principios de octubre tuvo lugar la novena y última de las adjudicaciones para acceder a un grado en una de las universidades públicas de Alicante. En esa última cita se definió la nota de corte definitiva para acceder a cada uno de los grados universitarios, una cifra con la que se determina la nota de corte de cara al próximo curso académico.

Por regla general, ese guarismo desciende progresivamente a lo largo de las diferentes adjudicaciones, fruto de renuncias protagonizadas por los estudiantes. Esto se debe a que, durante la preinscripción, se eligen diferentes titulaciones por orden de prioridad. A lo largo de las nueve adjudicaciones, el estudiante puede ir 'escalando' en el listado de grados en los que había quedado en lista de espera, en base a las renuncias de plaza que realizan otros.

Como resultado de este proceso, el acceso a la universidad se 'abarata', incluso en los grados que más nota de corte presentan y que, por tanto, tienen una mayor demanda. Hasta dos puntos de media ha bajado la calificación de acceso entre las titulaciones más demandadas en las universidades públicas alicantinas. Esta bajada es más pronunciada en la Universidad Miguel Hernández de Elche (2,26 puntos) que en la UA (1,75).

En el caso de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el grado en Medicina mantiene su hegemonía con una nota inicial de 13,163 puntos, que apenas desciende hasta 12,75 (-0,413) en la fase definitiva. Esa estabilidad contrasta con lo ocurrido en otras carreras del mismo campus, como el doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, que se desploma desde un 10,692 inicial hasta 5.

El grado en Gestión, Tecnología y Moda pierde más de cuatro puntos, y el de Comunicación Audiovisual baja más de tres. Incluso titulaciones con componente tecnológico, como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, registran un retroceso notable de 2,4 puntos.

Medicina también baja en la UA

En la Universidad de Alicante, el doble grado en Física y Matemáticas continúa siendo la carrera con la nota de acceso más alta de toda la provincia: 13,213, que se reduce a 10,994 (-2,219) en octubre. Medicina también repite como una de las titulaciones más codiciadas, con una nota inicial de 13,2 y una final de 12,718 (-0,482), prácticamente idéntica a la registrada en la UMH. También mantienen un alto nivel de exigencia el doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales (de 12,981 a 11,921) y el grado en Ingeniería Aeroespacial (de 12,752 a 11,903).

Sin embargo, la UA también muestra descensos llamativos en otras áreas. Las mayores caídas se producen en el grado en Español: Lengua y Literaturas, que pierde más de cinco puntos, y en Ciencias del Mar, con un retroceso similar. Biología (-2,38), Nutrición Humana y Dietética (-2,30) o Ingeniería Robótica (-1,84) confirman que las titulaciones de ciencias naturales y humanidades experimentan un fuerte reajuste de demanda. En el extremo contrario, Educación Primaria apenas baja seis décimas.