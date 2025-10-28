Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carteles en el campus y redes sociales por la visita de Vito Quiles. TA

La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas

Grupos radicales como la Falange y sindicatos de izquierdas convocan a sus gentes en la Facultad de Derecho, donde acudirá el ilicitano

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 07:24

Comenta

El campus de la Universidad de Alicante (UA) tiene intención de convertirse durante el mediodía este lunes 28 de octubre en escenario de tensión política por la visita de Vito Quiles a la Facultad de Derecho.

Su aparición ha motivado la convocatoria de miembros colectivos ultra como Nueva Falange Española y la movilización de grupos pancatalanistas, como el sindicato SEPC, que se han citado frente al Paraninfo de la UA para manifestarse.

El acto de Vito Quiles en Alicante está previsto para el mediodía y se enmarca en una serie de conferencias -'España Combativa', al estilo Charlie Kirk- que el ilicitano ha convocado en diferentes universidades españolas, generando tensas protestas.

En centros como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla o la Universidad de Valencia -este lunes-, la presencia del ilicitano ha provocado concentraciones enfrentadas y un fuerte despliegue policial para evitar choques entre simpatizantes y detractores.

En el caso del campus de San Vicente, está previsto el aumento de medidas de seguridad y la presencia de la Policía Nacional, que se desplegará en distintos puntos para garantizar la separación entre los grupos y prevenir incidentes.

Asimismo, fuentes de la Universidad de Alicante han confirmado a TodoAlicante que Vito Quiles carece de autorización para celebrar el acto previsto este lunes en el campus.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Según mantienen, el ilicitano no ha solicitado el permiso necesario para reservar un aula ni un salón de actos y tampoco ha tramitado ninguna autorización para ofrecer una charla a pie de campus, como exige la normativa interna para cualquier actividad de carácter público dentro de las instalaciones universitarias.

Mientras tanto, tanto los grupos de extrema derecha como los colectivos independentistas mantienen sus llamamientos desplegados por el campus y en redes sociales, elevando la expectación sobre una jornada que promete ser tensa en el corazón universitario de Alicante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía busca al dueño del dron que ha obligado a cerrar el aeropuerto de Alicante-Elche
  2. 2 El joven alicantino brutalmente agredido junto a una discoteca se recupera poco a poco de sus lesiones
  3. 3 Los expertos avisan: el otoño será de fenómenos meteorológicos extremos a partir de ahora en Alicante
  4. 4 Relleu amplía su pasarela de vértigo sobre el barranco del Amadorio
  5. 5 Reabren al tráfico la ronda del castillo de Alicante tras la rotura de una tubería de gas
  6. 6 Horror en Alicante: asesinan a una mujer y ocultan su cadáver durante dos semanas por una herencia
  7. 7 Cuatro mujeres heridas en un accidente entre un coche y un camión en la A-31, en Elda
  8. 8 Casi 30 investigados en una nueva trama de asentamientos ilegales en una partida de Mutxamel
  9. 9 Estas son las calles de Alicante que tendrán cortes de luz durante la semana
  10. 10 La interminable lista de lesionados del Hércules: así está la plantilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas

La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas