La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas Grupos radicales como la Falange y sindicatos de izquierdas convocan a sus gentes en la Facultad de Derecho, donde acudirá el ilicitano

Carteles en el campus y redes sociales por la visita de Vito Quiles.

Adrián Mazón Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 07:24

El campus de la Universidad de Alicante (UA) tiene intención de convertirse durante el mediodía este lunes 28 de octubre en escenario de tensión política por la visita de Vito Quiles a la Facultad de Derecho.

Su aparición ha motivado la convocatoria de miembros colectivos ultra como Nueva Falange Española y la movilización de grupos pancatalanistas, como el sindicato SEPC, que se han citado frente al Paraninfo de la UA para manifestarse.

El acto de Vito Quiles en Alicante está previsto para el mediodía y se enmarca en una serie de conferencias -'España Combativa', al estilo Charlie Kirk- que el ilicitano ha convocado en diferentes universidades españolas, generando tensas protestas.

En centros como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla o la Universidad de Valencia -este lunes-, la presencia del ilicitano ha provocado concentraciones enfrentadas y un fuerte despliegue policial para evitar choques entre simpatizantes y detractores.

En el caso del campus de San Vicente, está previsto el aumento de medidas de seguridad y la presencia de la Policía Nacional, que se desplegará en distintos puntos para garantizar la separación entre los grupos y prevenir incidentes.

Asimismo, fuentes de la Universidad de Alicante han confirmado a TodoAlicante que Vito Quiles carece de autorización para celebrar el acto previsto este lunes en el campus.

Según mantienen, el ilicitano no ha solicitado el permiso necesario para reservar un aula ni un salón de actos y tampoco ha tramitado ninguna autorización para ofrecer una charla a pie de campus, como exige la normativa interna para cualquier actividad de carácter público dentro de las instalaciones universitarias.

Mientras tanto, tanto los grupos de extrema derecha como los colectivos independentistas mantienen sus llamamientos desplegados por el campus y en redes sociales, elevando la expectación sobre una jornada que promete ser tensa en el corazón universitario de Alicante.