Vito Quiles anuncia una conferencia en la Universidad de Alicante dentro de su tour nacional El ilicitano presentará en el campus su proyecto 'España Combativa', centrado en el debate sobre libertad de expresión y pensamiento crítico

Adrián Mazón Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 19:31

Vito Quiles pisará las aulas de la Universidad de Alicante el próximo 28 de octubre. No lo hará para sacarse un nuevo grado o estudiar un máster, sino como parada de su tour nacional' España combativa. Periodismo crítico y comuniación política'.

El ilicitano emprenderá esta gira para recorrer distintas instituciones académicas de la península y las islas, con el fin de debatir sobre la libertad de prensa y el papel de los medios en la sociedad actual.

La cita en la Universidad de Alicante será la sexta del recorrido, que comenzará en la Universidad Autónoma de Barcelona y pasará por Valencia, Madrid, Málaga, Albacete y otras ciudades antes de concluir en Buenos Aires.

Durante la presentación del tour, Quiles ha señalado que su propósito es «alzar la voz de la verdad en las universidades públicas» y promover espacios de diálogo donde los estudiantes puedan expresar libremente sus ideas. «Si nos quieren silenciar hoy, nos van a oír más fuerte que nunca».

El ilicitano también ha hecho referencia al reciente asesinato del activista Charlie Kirk, destacando que ese suceso «refuerza la necesidad de defender la libertad en los lugares donde más amenazada está».