El mapa definitivo de la Navidad en Alicante: recorrido por luces, puntos de atracciones, rutas de Belenes y planes por la ciudad Descubre la guía visual de TodoAlicante con todas las ubicaciones imprescindibles para disfrutar las fiestas más especiales del año

Adrián Mazón Alicante Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:36

Más de un centenar de planes repartidos por toda la ciudad. Así es la Navidad en Alicante. Y, para no perderse nada, TodoAlicante ha elaborado un mapa interactivo para conocer las principales rutas, atracciones y actividades que se darán cita en las calles hasta el próximo mes de enero.

Este mapa interactivo muestra distintos planes para hacer en Alicante durante la Navidad. Entre ellos, destaca la ruta de las luces, con un itinerario por los distintos adornos gigantes que han colocado en las principales calles y paseos del centro, como la Explanada, la avenida Constitución o la plaza de la Montañeta.

En esta ruta aparece el gran árbol de luces, de 18 metros de altura, ubicado junto al Teatro Principal de Alicante, además de los distintos adornos que los rodean. En todos estos puntos se pueden sacar las mejores fotos para Instagram y vídeos para TikTok.

Además, el Ayuntamiento de Alicante ha instalado más luces de este estilo en otros puntos, así como carteles de 'Feliz Navidad' y 'Bon Nadal' en la Explanada y la estación de tren.

Destacan también otros adornos como los bastones de luces en la plaza del Mar, donde también cuelgan las guirnaldas en el edificio del Palas; y bosque de árboles en el paseo del General Marvá.

Es en dicho paseo donde también arranca otra de las rutas, la de los ángeles custodios. Figuras de 14 metros de altura se reparten por otros seis puntos de la ciudad para anunciar que la Navidad ya está en Alicante. Están en rotondas y plazas, como muestra el mapa de TodoAlicante.

Otro de los atractivos del mapa interactivo de la Navidad en Alicante es la ruta de los Belenes, desde el gigante en la plaza del Ayuntamiento hasta otros tantos repartidos por distintos espacios de la ciudad, como la plaza de la Montañeta, el hall del Ayuntamiento o la Diputación.

Destacan también las ferias y atracciones que se alzan en la ciudad de Alicante durante la Navidad. La más destacada es el árbol mágico que se ha elevado en el monumento a Canalejas, junto a la Explanada, una novedad de este año que permite flotar entre luces gigantes.

Otras atracciones son la pista de hielo que se instalará en el Muelle 12 de Alicante, la Feria de Navidad de Rabasa o la infantil en la plaza Séneca, junto a la Casa de Papá Noel, además de otras instaladas en la plaza de toros y el Campamento de las carteras reales en la plaza de Gabriel Miró.

El mapa interactivo de la Navidad en Alicante también incluye planes y actividades con tiempo limitado, como es la foguera de Navidad que se plantará en la plaza de la Montañeta, los mercados de Navidad en el paseo de Federico Soto, la celebración de la Nochevieja en la Rambla de Méndez Núñez o la llegada y Cabalgata de los Reyes Magos.