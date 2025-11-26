Alicante ya tiene nuevo vecino: Papá Noel aterriza y monta su casa más mágica La atracción para conocer a San Nicolás y entregar las cartas resurge en la plaza Séneca, a la espera de abrir sus puertas

San Nicolás ya prepara las maletas para pasar una temporada navideña en Alicante. El legendario obispo, y también más conocido del mundo como Papá Noel, regresará a la ciudad para instalarse en su nueva casa, resurgida en la plaza Séneca.

El Ayuntamiento de Alicante ha concluido las labores de instalación y montaje de la Casa de Papá Noel en esta céntrica plaza de la ciudad, bajo la marquesina que preside el Espacio Séneca. Durante estos días se ultiman los detalles de esta atracción de la Navidad.

Y es que San Nicolás llegará este sábado 29 de noviembre a la ciudad para, a partir del mediodía, comenzar a recibir a decenas de niños que pasarán por su hogar para hacer entrega de sus cartas de deseos. Junto a él, estarán sus ayudantes, los elfos, quienes pondrán orden en las filas.

La previsión municipal sobre las visitas a la Casa de Papá Noel de Alicante es muy amplia, de hecho el Ayuntamiento avisó de que la última cita de ese día, el inaugural, está programada a las 20.45 horas.

Esta es una de las actividades más exitosas de la Navidad en Alicante. Así se comprobó durante el pasado jueves, nada más poner en marcha la solicitud de cita previa gratuita para conocer a San Nicolás y acceder a su morada en la plaza Séneca.

Las entradas se agotaron a las cuatro horas de abrirse el plazo en la web municipal. Los registros detallaron que se consumieron un total de 5.471 citas previas, del total de las 5.950 ofertadas.

Las cerca de 500 restantes hasta completar el cupo solo permiten el acceso al recinto de la Plaza Séneca durante las matinales de los días laborables y también están agotadas las entradas disponibles para los fines de semana.