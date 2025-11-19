Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El Corte Inglés de Alicante, iluminado durante las navidades pasadas. TA

La Navidad llega a Alicante: fecha, hora y detalles del emotivo encendido de El Corte Inglés

Los niños de la unidad de Oncología Infantil del Doctor Balmis serán los encargados de pulsar el botón

M.H.

Alicante

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:38

La magia de la Navidad volverá a llenar Alicante con un acto muy especial organizado por El Corte Inglés. El viernes 21 de noviembre a las 19 horas en la calle Churruca, los niños de la unidad de Oncología Infantil del Hospital General Doctor Balmis serán los encargados de pulsar el botón que encenderá oficialmente la Navidad, iluminando las fachadas del centro.

El evento comenzará con la actuación de los niños del coro Musiquetos del Colegio Maristas de Alicante, acompañados por su director musical, Álex Huertas, quienes interpretarán villancicos y música tradicional navideña. Durante la actuación, se desarrollará un cuento narrado a ritmo de música, creando un ambiente lleno de emoción y espíritu navideño.

El encendido dará luz al espectacular tapiz de más de 1.500 m² de fachada y 200.000 luces LED, así como a las marquesinas decoradas con una cascada de 300 guirnaldas y más de medio millón de luces.

«Estas Navidades hemos querido dar un protagonismo especial a los niños, a sus voces y a esas canciones que pasan de generación en generación y que nos acompañan año tras año», ha señalado Silvia Aguilar, Directora de Comunicación de El Corte Inglés de Alicante. «La participación de los niños de la unidad de Oncología Infantil convierte este encendido en un acto aún más emotivo».

Te puede interesar

