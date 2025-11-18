Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Planta baja del nuevo edificio de cristal del Centro 14. HG

Alicante prepara el traslado del Palas al Centro 14 con una mudanza 'quirúrgica'

El operativo, a desarrollar durante la Navidad, prevé «afectar lo mínimo» al funcionamiento de los servicios municipales

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Alicante ya planifica el operativo para trasladar los servicios municipales ubicados en el edificio del Palas al renovado Centro 14. La mudanza, en palabras del vicealcalde, Manuel Villar, espera ser un proceso que afecte «lo menos posible» a los trabajadores y a la atención ciudadana.

El objetivo del Ayuntamiento es que el cambio de sede se note lo justo. Por ello, la reubicación se hará de forma individualizada y «de mesa a mesa». Así, cada funcionario tendrá sus efectos personales etiquetados con códigos para que lleguen exactamente a su nuevo puesto en el Centro 14.

Entre los servicios municipales y concejalías a reubicar se encuentran ell Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), Turismo, Recursos Humanos, Comercio y Hostelería. «Los técnicos están viendo la planificación», ha resaltado Villar sobre la mudanza.

Esta mudanza 'quirúrgica' se ejecutará, previsiblemente, a partir de mediados de diciembre, cuya fecha está aún por perfilar con los sindicatos. Aunque el 1 de enero es festivo, el Ayuntamiento exige que el nuevo Centro 14 esté plenamente operativo el día 2, cuando el Palas debe quedar ya vacío y con devolución de llaves.

Las obras del edificio del Centro 14 están, como avanzó TodoAlicante, ya finalizadas y el Ayuntamiento de Alicante prevé abrir directamente el espacio de la ampliación, el nuevo módulo acristalado. Eso sí, de momento no está confirmado si habrá inauguración oficial.

En las próximas semanas se cerrará el calendario definitivo con los sindicatos y se concluirán los ajustes técnicos, para que el inicio del año llegue con el nuevo Centro 14 funcionando a pleno rendimiento.

Un contrato urgente para ejecutar la mudanza

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes, por vía urgente, un contrato de servicio de mudanza con un coste máximo de 72.518,22 euros con impuestos incluidos.

El documento fija un único criterio de adjudicación, basado en el descuento porcentual sobre precios unitarios, un sistema que agiliza el proceso y permite iniciar cuanto antes la reubicación.

