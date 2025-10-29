El Centro 14 de Alicante deja de ser solo para Juventud y acogerá las concejalías desalojadas del Palas El área municipal pierde la exclusividad del inmueble cerrado por las obras de ampliación durante más de una década

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:37

El nuevo Centro 14 de Alicante, ya ampliado a dos edificios tras las obras de reforma y adecuación, pierde la exclusividad de acoger únicamente la Concejalía de Juventud y el centro de recursos para este sector poblacional. El inmueble, del Patronato de Vivienda, se prepara para acoger otras áreas municipales desalojadas del Palas.

La decisión de la Cámara de Comercio -propietaria del inmueble de la calle Cervantes arrendado hasta final de año al Ayuntamiento- de retornar a la que fue su anterior sede, ha obligado al Gobierno municipal a reubicar las distintas concejalías y departamentos municipales, entre ellos Turismo, Recursos Humanos, Comercio y Hostelería.

El alcalde Luis Barcala y el concejal de Vivienda y Juventud, Carlos de Juan, se han reunido este miércoles para estudiar las alternativas de reubicación de personal y los servicios instalados hasta ahora en el antiguo Hotel Palas, con la conclusión de derivarlos al nuevo Centro 14 de la calle Labradores y a determinadas dependencias de la Casa de la Festa.

Sobre la reapertura del Centro 14, el Ayuntamiento ha señalado que las obras están a punto de ser recepcionadas. La puesta en marcha de este necesario resulta «necesaria», ha detallado Barcala, para hacer frente a la mudanza logística que permita reubicar las concejalías y departamentos en sus distintas plantas.

Así, el plan municipal cuenta con varios objetivos: «dotar al personal del Ayuntamiento de espacios dignos para hacer bien su trabajo, prestar servicio a todos los ciudadanos y ofrecer una atención más especializada». «Estamos convencidos de que las condiciones de trabajo y la prestación del servicio mantendrán sus actuales elevados estándares de eficacia y calidad en sus futuras ubicaciones».

Además, la reubicación del personal y de los servicios municipales supondrá para las arcas del Ayuntamiento un ahorro de 616.000 euros anuales, que el consistorio abona a la Cámara de Comercio en concepto de renta por el alquiler del antiguo Palas.

El alcalde Luis Barcala también ha destacado la próxima apertura de un nuevo SAIC en el Centro Comunitario Felicidad Sánchez de Babel-La Florida para «seguir mejorando la atención ciudadana».