Las obras del centro de salud del Pau 2-La Torreta de Alicante por fin se mueven Las máquinas han vuelto al solar para remover tierra y la Conselleria asegura que el proyecto ya ha desbloqueado los problemas técnicos y encara la fase definitiva

Una excavadora en los terrenos del centro de salud del Pau 2-La Torreta.

Adrián Mazón Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 06:28 Comenta Compartir

Una excavadora removiendo tierra ha devuelto la esperanza a miles de vecinos del barrio Pau 2-La Torreta de Alicante. Tras meses de parálisis y preguntas sin respuesta, las obras del futuro centro de salud vuelven a arrancar. La Conselleria lo ha confirma. Los problemas del terreno ya están resueltos y la construcción entrará en fase estructural en noviembre.

Lo que no consiguieron los comunicados oficiales lo ha logrado la maquinaria. Y es que durante los últimos días se ha visto cómo una excavadora levanta tierra en el solar del centro de salud del Pau 2-La Torreta, donde hasta hace pocas semanas reinaba el silencio.

La Conselleria de Sanidad ha explicado que este reinicio se debe al cierre de los últimos detalles técnicos necesarios para adaptar el proyecto a las condiciones reales detectadas en el terreno tras las primeras excavaciones. Ese fue, precisamente, el motivo del parón que durante meses alimentó la sensación de abandono entre los residentes.

«Ya han empezado los trabajos preliminares y la previsión es que a finales de noviembre empiece la ejecución de la estructura del edificio», han señalado fuentes de Sanidad. También lo ha remarcado este lunes el president de la Generalitat, Carlos Mazón. «Las obras se retomarán antes de que acabe el año».

Este futuro centro sanitario del La Torreta, con un presupuesto estimado de 14 millones de euros, está llamado a transformar la asistencia sanitaria de más de 16.000 vecinos de los barrios Pau 2, Pau 1-Juan Pablo II y áreas colindantes. El edificio, proyectado desde 2021, se levantará en tres plantas y dispondrá de 56 plazas de aparcamiento en superficie.

Un centro de salud de nueva generación

Lejos de ser un ambulatorio convencional, el futuro centro de salud del Pau 2-La Torreta contará con una cartera de servicios amplia y especializada como urgencias, punto de atención continuada, áreas de extracciones y tratamientos, pediatría, odontopediatría y rehabilitación; medicina y enfermería familiar y comunitaria.

Ampliar Render del futuro centro de salud del Pau 2-La Torreta. TA

También se ofrecerá asistencia sanitaria en materia de maternidad, salud sexual y reproductiva; salud mental y conductas adictivas; así como cirugía menor junto a espacios de docencia.

Este despliegue asistencial responde al crecimiento demográfico del entorno, especialmente en zonas jóvenes y familiares como los Pau, donde la ausencia de un centro sanitario propio ha sido uno de los reclamos vecinales más persistentes.

De los cimientos al horizonte

El talón de Aquiles de la obra se encontraba bajo tierra. Los problemas estructurales detectados durante la cimentación obligaron a una revisión técnica completa del diseño, prolongando la espera de manera indefinida. Ahora, superado ese escollo, Sanidad asegura que llega la fase decisiva, centrada en levantar estructura, muros y cubiertas.