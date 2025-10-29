El Consejo de la Juventud da por perdido su regreso al Centro 14 de Alicante y pide otro espacio con acceso 24 horas El organismo juvenil entiende la necesidad de compartir espacios en el edificio e insta al Ayuntamiento a buscar un lugar donde celebrar sus actividades fuera del horario municipal

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:05 | Actualizado 16:13h. Comenta Compartir

Tras años de batalla por volver a las instalaciones del Centro 14, el Consejo de la Juventud de Alicante se ha dado por vencido. La reubicación de distintas concejalías en el inmueble -debido al desalojo del Palas- afectará, según creen desde el organismo juvenil, a la que tenían previsto ocupar.

«Imaginamos que el piso afectado será el del CJA», sostiene su presidente, Ricardo Villanueva. Se trata de una hipótesis surgida tras una reunión con el Ayuntamiento, en la que les comunicaron los nuevos usos del Centro 14 para albergar a las concejalías instaladas hasta ahora en el edificio de la Cámara de Comercio.

Se trata de una decisión que «entendemos», pero durante el encuentro «instamos al concejal buscar un espacio decente para realizar las actividades del CJA», el cual han exigido pueda estar abierto las 24 horas del día con el fin de adaptarse a las necesidades de sus asociaciones.

Y es que, según Villanueva, «tenemos entidades que no pueden depender de un espacio que solo abre hasta las 20 horas, cuando sus actividades pueden durar hasta las 22 horas». En este sentido, remarca que muchos de los integrantes del CJA y sus asociaciones finalizan las clases en la Universidad durante las últimas horas de la tarde y «hacer algo a las 19 horas para que el edificio cierre a las ocho no es lo mejor».

Por ello, ante la posibilidad de convertir el Centro 14 en «un espacio compartido», plantearon la necesidad de una «alternativa» para el colectivo juvenil, la cual aún «no se nos ha dado», denuncia el presidente del CJA.

Así, han reclamado al Ayuntamiento un nuevo espacio que «cumpla unas funciones adecuadas para la vida de la juventud», con posibilidad de estar operativo durante los fines de semana ya que «hay asociaciones que necesitan hacer cosas durante los sábados y domingos» y «el Centro 14 no va a abrir para el CJA o sus asociaciones». «Los jóvenes estamos libres cuando el edificio de la Juventud está cerrado».