El Teatro Principal de Alicante se prepara para su mayor reforma en décadas con el cambio de butacas como prioridad La rehabilitación incluirá la mejora del patio de butacas, la restauración de la fachada y una actualización integral del espacio escénico

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:29 Comenta Compartir

La rehabilitación del Teatro Principal de Alicante empieza a tachar los días del calendario, tras ocho años de esperas. La mayor reforma del coliseo en décadas echa a andar tras valorar las propuestas presentadas para redactar el Plan Director.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha evaluado los sobres de todas las empresas presentadas, un total de ocho, y perfilado a la UTE formada por Galiano Garrigós Arquitectos y Consultoría Ypido como adjudicataria del proyecto.

Este documento, a redactar en seis meses tras la adjudicación por la Junta de Gobierno, servirá de hoja de ruta para la conservación, restauración y modernización del histórico edificio. Su contenido definirá las líneas maestras para la recuperación del Teatro Principal de Alicante y los pasos a seguir durante las futuras obras.

De cara a redactar el Plan Director, que incluye el proyecto de rehabilitación y restauración, la UTE adjudicataria analizará en profundidad las lesiones y defectos de la envolvente del edificio lindante con el viario y zonas públicas.

Ampliar Fachada lateral del Teatro Principal, hacia Castaños. SHOOTORI

En este sentido, el Plan Director incluirá, en cuanto a la rehabilitación de su fachada, un análisis exhaustivo del estado actual del inmueble, la identificación de patologías y riesgos estructurales, además de la planificación de las intervenciones necesarias a corto, medio y largo plazo.

Entre las actuaciones prioritarias, el plan contempla también la reforma del patio de butacas, considerada una de las medidas más urgentes para mejorar el confort del público. También se abordará la actualización técnica y funcional de la sala principal, adaptándola a las nuevas exigencias escénicas sin alterar los valores patrimoniales del edificio.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha explicado que «dentro del Plan Director lo primero que se va a ejecutar es el patio de butacas y la restauración de la fachada al considerase las medidas más urgentes».

La adjudicación y posterior redacción de este Plan Director marca el punto de partida de una transformación largamente esperada, que devolverá el esplendor a un edificio inaugurado en 1847 y considerado como una joya del patrimonio arquitectónico alicantino.