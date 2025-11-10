Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Patio del nuevo Centro 14 de Alicante. ORTHEM

De palacete histórico a espacio de revista: así es el nuevo Centro 14 de Alicante tras las obras

La empresa encargada de la reforma ha finalizado la transformación del edificio con siete plantas dedicadas a oficinas, aulas de formación, exposiciones y salas de teatro

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:27

Durante años, sus muros han guardado silencio. Solo las obras de transformación han sido capaces de sacar los fantasmas y devolver la vida al Centro 14 de Alicante. Este histórico palacete del siglo XVIII vuelve a respirar arte y futuro, al convertirse, tras los trabajos de rehabilitación y ampliación, en un edificio de revista que combina la elegancia del pasado con la energía del presente.

Este renacimiento arquitectónico ha devuelto el alma al casco antiguo de la ciudad de Alicante. Todavía falta que la vida vuelva a llenar este edificio de siete plantas -tras la ampliación-, lo que se espera antes de finales de año tras el anuncio del alcalde Luis Barcala de integrar cinco concejalías a un espacio destinado, hasta el momento, a Juventud.

Las obras de reforma han conseguido unificar otro edificio al histórico palacete que albergó, además, el primer 'Mesón Labradores'. Los trabajos han anexionado un moderno equipamiento destinado a la formación, la cultura y los servicios municipales, que se repartirán en siete plantes dedicadas a oficinas, aulas de formación, exposiciones, biblioteca y salas de teatro y ensayo.

El proyecto de obras ha puesto en valor el patrimonio histórico de este inmueble, que también contaba con un aljibe en su interior. Esta infraestructura ya quedó obsoleta con la llegada del agua a Alicante, allá por finales del siglo XIX, pero ahora se han alzado otras que son «necesarias para garantizar su accesibilidad, eficiencia energética y confort».

Una de las plantas del Centro 14 tras la reforma. ORTHEM

La empresa Orthem ha sido la encargada de culminar el tramo final de unas obras interminables. Puestas en marcha desde hace una década con aquel llamado 'Plan Racha', para ampliar el palacete en un 60% de su capacidad, estas quedaron paralizadas debido a conflictos con la anterior empresa contratista y el arquitecto, lo que paralizó la actuación.

Tres años después de este parón, en 2017, las plantas superiores del Centro 14 fueron clausuradas, obligando a trasladar la Concejalía de Juventud a las actuales oficinas en la calle Virgen de Belén, a escasos metros del inmueble. Sin embargo, en 2022 se firmó un nuevo convenio entre Conselleria y Ayuntamiento para retomar dichas obras que, ya este mes de noviembre han concluido.

Patio del Centro 14 de Alicante. ORTHEM

Estos trabajos de rehabilitación y ampliación posibilitan, a partir de la próxima recepción de obras, implantar servicios de asesoramiento a la juventud, iniciativas vinculadas al empleo y vivienda joven, formación especializada y actividades culturales abiertas a la sociedad. Además de incluir otras áreas municipales como el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) y de las concejalías de Turismo, Recursos Humanos y Comercio y Hostelería.

Dichos servicios municipales y concejalías se integrarán también en el Centro 14 de Alicante debido a la salida inminente del Ayuntamiento del edificio Palas, ante la decisión de la Cámara de Comercio de retornar a la que fue su anterior sede en la Plaza de la Puerta del Mar. La mudanza deberá quedar finalizar antes del 31 de diciembre.

Una de las plantas del Centro 14 tras la reforma. ORTHEM

Todo ello convivirá en este renovado edificio de la calle Labradores de Alicante que, desde ya, representa un paso firme en la revitalización urbana del entorno y consolida «el compromiso del Ayuntamiento de Alicante con la recuperación del patrimonio y la dinamización cultural del centro de la ciudad», según la empresa encargada de las obras.

