Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Palacio del Centro 14 antes de retomar las obras. AM

La Generalitat aporta 650.000 euros más finalizar Centro 14 en 2025

El edificio llamado a ser un espacio para la juventud alicantina lleva más de 20 años en obras

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 21:32

Comenta

El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y el Ayuntamiento de Alicante para finalizar el proyecto incluido en el Plan Racha, 'Ampliación del centro de recursos para la juventud (Centre 14) de Alicante', con una inversión de 650.000 euros para 2025.

El objetivo del acuerdo es culminar las obras para adaptar y poner en uso el inmueble como centro municipal de recursos para la juventud, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda decidir en el futuro otros usos culturales o ciudadanos. El edificio, de titularidad municipal, se encuentra en el centro histórico de Alicante, en la calle Llauradors número 14.

Las aportaciones de la Generalitat se destinarán a la ejecución de las obras, mientras que las del Ayuntamiento de Alicante cubrirán los honorarios técnicos, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. El Patronato Municipal de la Vivienda actuará como ente gestor, siendo el Ayuntamiento el promotor de la actuación.

La luz al final del túnel

Tras más de 20 años de retrasos y contratiempos, todo apunta a que Centro 14 abrirá finalmente sus puertas en 2025. El proyecto ha superado numerosos obstáculos desde la redacción inicial de la reforma en 2003. El último inconveniente fue la exigencia de Iberdrola de instalar un transformador eléctrico propio, lo que demoró la finalización de las obras.

En diciembre de 2024, el Ayuntamiento licitó el contrato para el suministro e instalación del mobiliario del edificio municipal, adjudicado a Total Ekip por 52.858 euros. También se contrató con Audiovisuales Avellán el suministro e instalación de equipos de sonido e iluminación, por un importe de 16.414 euros. Aunque inicialmente se preveía la apertura a comienzos de este año, los plazos se volvieron a retrasar.

Compromís llevará Centro 14 al pleno

Desde Compromís han manifestado dudas sobre el futuro del centro, al incluir el convenio la posibilidad de que el Ayuntamiento destine el inmueble a otros usos. Por ello, el grupo municipal ha anunciado que llevará una iniciativa al pleno para blindar el uso juvenil de Centro 14.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La concejala Sara Llobell ha mostrado su preocupación afirmando que «Barcala va a liquidar el proyecto para la juventud alicantina, tan necesario y demandado durante años, para trasladar probablemente los servicios ciudadanos ubicados en el antiguo Palas, ante su incapacidad de solucionar el conflicto con la Cámara de Comercio».

La edil ha recordado que las instalaciones del antiguo hotel Palace albergan actualmente servicios como el SAIC o la Concejalía de Turismo, y ha añadido que «a Barcala no le importa nada la juventud, hasta el punto de poner en riesgo un proyecto clave para dotarla de un espacio y herramienta donde desarrollar las actividades que tanto necesita y demanda».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello
  2. 2 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  3. 3 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  4. 4 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  5. 5 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  6. 6 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento
  7. 7 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  8. 8 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  9. 9 El llanto desconsolado de una mujer de madrugada despierta a los vecinos de un barrio de Alicante y obliga a actuar a la Policía Local
  10. 10 De vigilante de seguridad a héroe salvavidas en el puerto de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Generalitat aporta 650.000 euros más finalizar Centro 14 en 2025

La Generalitat aporta 650.000 euros más finalizar Centro 14 en 2025