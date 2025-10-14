La Generalitat aporta 650.000 euros más finalizar Centro 14 en 2025 El edificio llamado a ser un espacio para la juventud alicantina lleva más de 20 años en obras

El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y el Ayuntamiento de Alicante para finalizar el proyecto incluido en el Plan Racha, 'Ampliación del centro de recursos para la juventud (Centre 14) de Alicante', con una inversión de 650.000 euros para 2025.

El objetivo del acuerdo es culminar las obras para adaptar y poner en uso el inmueble como centro municipal de recursos para la juventud, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda decidir en el futuro otros usos culturales o ciudadanos. El edificio, de titularidad municipal, se encuentra en el centro histórico de Alicante, en la calle Llauradors número 14.

Las aportaciones de la Generalitat se destinarán a la ejecución de las obras, mientras que las del Ayuntamiento de Alicante cubrirán los honorarios técnicos, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. El Patronato Municipal de la Vivienda actuará como ente gestor, siendo el Ayuntamiento el promotor de la actuación.

La luz al final del túnel

Tras más de 20 años de retrasos y contratiempos, todo apunta a que Centro 14 abrirá finalmente sus puertas en 2025. El proyecto ha superado numerosos obstáculos desde la redacción inicial de la reforma en 2003. El último inconveniente fue la exigencia de Iberdrola de instalar un transformador eléctrico propio, lo que demoró la finalización de las obras.

En diciembre de 2024, el Ayuntamiento licitó el contrato para el suministro e instalación del mobiliario del edificio municipal, adjudicado a Total Ekip por 52.858 euros. También se contrató con Audiovisuales Avellán el suministro e instalación de equipos de sonido e iluminación, por un importe de 16.414 euros. Aunque inicialmente se preveía la apertura a comienzos de este año, los plazos se volvieron a retrasar.

Compromís llevará Centro 14 al pleno

Desde Compromís han manifestado dudas sobre el futuro del centro, al incluir el convenio la posibilidad de que el Ayuntamiento destine el inmueble a otros usos. Por ello, el grupo municipal ha anunciado que llevará una iniciativa al pleno para blindar el uso juvenil de Centro 14.

La concejala Sara Llobell ha mostrado su preocupación afirmando que «Barcala va a liquidar el proyecto para la juventud alicantina, tan necesario y demandado durante años, para trasladar probablemente los servicios ciudadanos ubicados en el antiguo Palas, ante su incapacidad de solucionar el conflicto con la Cámara de Comercio».

La edil ha recordado que las instalaciones del antiguo hotel Palace albergan actualmente servicios como el SAIC o la Concejalía de Turismo, y ha añadido que «a Barcala no le importa nada la juventud, hasta el punto de poner en riesgo un proyecto clave para dotarla de un espacio y herramienta donde desarrollar las actividades que tanto necesita y demanda».

