Las cinco noticias más importantes de Alicante este miércoles 1 de octubre TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La Policía registra a los visitantes del Oktoberfest de Múnich, tras el aviso de bomba.

Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este miércoles 1 de octubre.

1 Denuncian el vertido de «aguas residuales sin tratamiento» por el Barranco de las Ovejas

La Asociación de Vecinos Gran Vía Sur denuncia los vertidos de «aguas residuales sin tratamiento» en los puntos de alivio del Barranco de las Ovejas tras las lluvias de la madrugada del lunes al martes. Como muestra, un vídeo e imágenes de aguas saliendo por las desembocaduras de esta rambla, que el Ayuntamiento de Alicante limpió hace menos de una semana para, precisamente, evitar colapsos. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 El Ayuntamiento derribará una vivienda en ruinas para crear un nuevo parque entre Altozano y La Cerámica

El Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde al proyecto de obras que contempla la demolición de una vivienda en estado de ruina, ubicada en el número 33 de la calle Roselló, y la posterior reurbanización de la parcela. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Un grupo de alicantinos en el Oktoberfest de Múnich durante la amenaza de bomba: «Escuchamos sirenas pero no sabíamos qué pasaba»

Un grupo de alicantinos se ha visto sorprendido por la amenaza de bomba que se ha vivido durante las últimas horas en la ciudad de Múnich, la cual ha obligado a suspender de forma temporal el evento del Oktoberfest durante este miércoles «por precaución». Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La Policía desmantela en el Vinalopó una organización dedicada al cultivo de marihuana 'prémium'

Una reyerta entre dos familias de Petrer se ha saldado con cuatro participantes heridos por lesiones de diversa consideración y dos agentes de la Policía Local lesionados. Efectivos de la Policía Nacional, junto con municipales de Petrer y Elda han tenido que trabajar en conjunto para evitar «lo que podría haber derivado en una pelea con consecuencias mucho más graves». Clica aquí para leer la noticia completa.

5 'Plantan' una tienda del Elche CF en la Explanada de Alicante

La eterna rivalidad entre Elche CF y Hércules CF acaba de sumar un capítulo inesperado, aunque esta vez en clave de humor y desde el terreno digital. Una cuenta fan franjiverde ha sorprendido en redes sociales con un montaje muy llamativo: una supuesta tienda oficial del Elche CF plantada en pleno corazón de Alicante, nada menos que en los bajos de la Casa Carbonell, uno de los edificios más icónicos del paseo de la Explanada. Clica aquí para leer la noticia completa.

