Vías de la costa, pendientes de eliminar con la Variante de Torrellano. SHOOTORI

Barcala exige al Gobierno acelerar la Variante de Torrellano para conectar Alicante con el aeropuerto

El alcalde pide «máxima celeridad» al Ministerio de Transición Ecológica para evitar retrasos y licitar «cuanto antes» las obras que permitirán eliminar las vías de la costa

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:36

Alicante no puede esperar más la conexión de la ciudad con el aeropuerto. Así de firme se ha mostrado este viernes el alcalde Luis Barcala al exigir «máxima celeridad» al Ministerio de Transición Ecológica para agilizar la Variante de Torrellano que permitirá unir ambas paradas.

El primer edil ha solicitado rapidez en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental preceptiva para «que avance el proyecto de la Variante de Torrellano y se puedan iniciar cuanto antes la licitación de las obras de la primera fase».

Barcala se ha pronunciado desde la ciudad china de Weihai, donde encabeza una delegación municipal y empresarial de Alicante para participar en una cumbre internacional, tras el anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de la licitación de la redacción de los proyectos de la segunda fase de esta actuación ferroviaria.

«Es un asunto capital para nuestra ciudad, para todos los vecinos que llevan muchos años reclamándolo»

En este sentido, ha recordado que el Gobierno municipal de Alicante «viene exigiendo desde hace siete años la ejecución de este proyecto clave para la conexión ferroviaria de la ciudad con el aeropuerto, el desmantelamiento de las vías en la fachada litoral sur en los barrios de Aguamarga y San Gabriel y el enlace del Corredor Mediterráneo».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

En este sentido ha incidido en que «es un asunto capital para nuestra ciudad, para todos los vecinos que llevan muchos años reclamándolo y a quienes nosotros apoyamos sin fisuras desde el primer momento».

Por este motivo, el primer edil -que ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante tiene pendiente la presentación en breve plazo del proyecto del Parque Central- ha reclamado también la «máxima y necesaria coordinación entre los diferentes ministerios para que la Variante de Torrellano no sufra retrasos indebidos».

Espacios grises

