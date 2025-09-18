El Consell califica de «migajas» el anuncio de Sánchez en el aeropuerto de Alicante-Elche y exige la segunda pista y la conexión ferroviaria Denuncia que otros territorios de España han resultado más beneficiados en la hoja de inversiones del Ejecutivo central y critica que aeropuertos con menores cifras de pasajeros tengan la ansiada segunda pista

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:35 | Actualizado 14:41h.

Este jueves Pedro Sánchez acudía a Alicante para anunciar el plan de inversiones para los próximos años en los aeropuertos españoles. Lo hacía en el aeropuerto de Alicante-Elche, que lleva tres años batiendo récords de pasajeros y que es siempre sinónimo de controversia entre el Gobierno y la Generalitat por la falta de la segunda pista.

Esta vez Sánchez tampoco ha anunciado la ansiada infraestructura que demanda el Consell en Alicante, si bien ha anunciado más de 1.000 millones de euros en inversiones para ampliar la terminal, mejorar controles de seguridad y construir una calle de rodaje. Medidas que, a juicio de Moncloa, son suficientes para dotar al aeropuerto alicantino de la infraestructura necesaria para los próximos años.

Un anuncio que no ha sentado nada bien al Gobierno regional. Desde el Consell han criticado la intervención de Pedro Sánchez y aseguran que la inversión mencionada «son las migajas de lo que este Gobierno debe a la provincia» y critican que el territorio «lleva cuatro años siendo la última de España en inversión per cápita en los Presupuestos Generales del Estado».

La consellera de Industria y Turismo, Marián Cano, ha apuntado a otros territorios como Cataluña, que saldrán «mucho más beneficiados por este Gobierno en su hoja de inversiones». Cano ha señalado a El Prat, que contará con 3.200 millones en inversiones «mientras nosotros tenemos que conformarnos con seguir manteniendo los agravios en financiación, agua e infraestructuras, que han sido la tónica general de este Gobierno».

Cano ha criticado duramente que Sánchez «haya perdido la oportunidad de hacer referencia a la puesta en marcha de la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche, demandada por todos los sectores empresariales». En este sentido ha recordado que Málaga, con 12 millones de pasajeros, contaba con esta infraestructura, mientras que Alicante, con previsión de llegar a los 20 millones a finales de 2025 no la tiene prevista.

La consellera ha lamentado, además, que ni el presidente del Gobierno ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, «hayan hecho referencia expresa a la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante-Elche», una infraestructura «absolutamente imprescindible para el desarrollo de la industria turística de la provincia, de la que seguimos sin saber nada».

Para la responsable del área de Turismo la comparecencia es «decepcionante y ajena a la realidad de la provincia». Considera que Sánchez «ha buscado el anuncio fácil para tapar los escándalos que estamos conociendo a diario y que no ha tenido en cuenta la realidad económica de nuestro territorio».