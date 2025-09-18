Las deudas de Pedro Sánchez con Alicante: inversiones, infraestructuras y agua El presidente del Gobierno aterriza este jueves en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández para presentar el plan de inversiones de los aeródromos españoles

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:21 | Actualizado 10:06h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viene este jueves a la provincia de Alicante para presentar, en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, el plan de inversiones de los aeródromos españoles. La infraestructura alicantina llegó a los 18,3 millones de viajeros el pasado año 2024, por lo que empresarios y la Generalitat Valenciana reclaman la construcción de una segunda pista para ampliar las operaciones.

En la actualidad, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026 no contempla la construcción de una segunda pista en Alicante-Elche. Por el momento, Aena ha aprobado el proyecto de adecuación del área terminal y del área de movimiento (plataforma y calles de rodaje) de la infraestructura alicantina con el objetivo de «atender a la demanda futura de tráfico, mejorar la calidad del servicio al pasajero y ganar eficiencia en la operativa».

Sánchez viene a presentar la planificación aeroportuaria de los próximos años, un anuncio en el que podría estar incluida la segunda pista. Esta infraestructura es imprescindible para no colapsar el crecimiento del aeropuerto de Alicante-Elche, como ya avisó en su día un informe de la Cámara de Comercio.

No es la única carencia que sufre el aeródromo alicantino, el mayor de Europa sin conexión ferroviaria. La llegada del tren a las terminales dependen de la llamada Variante de Torrellano, que liberaría el tendido ferroviario del litoral sur de Alicante. Una demanda que hasta hace unos meses el propio Gobierno se negaba y que aceptó, finalmente, el ministro de Transportes, Óscar Puente. Quien acaompañará este jueves al presidente del Ejecutivo.

De Puente también depende la ejecución del Parque Central de Alicante, un proyecto que incluye el soterramiento total de las vías ferroviarias a la entrada de la ciudad y la construcción de la nueva Estación Intermodal. El Ayuntamiento esperaba poder presentar el proyecto antes de verano, un acto que se está alargando en el tiempo cuando parece que toda la documentación técnica está concluida.

La falta de inversiones en la provincia de Alicante no se circunscribe solo a la capital y a las infraestructuras. En el tema del agua, por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobó una reducción del 50% en el trasvase Tajo-Segura al aumentar el caudal ecológico a 8,6 metros por segundo. Esto supondrá, según un informe de la Universidad de Alicante, la pérdida de 60 millones de euros y 1.500 empleos en el sector primario.

En su alternativa, el trasvase Júcar-Vinalopó, está pendiente el arreglo de la balsa de San Diego, la infraestructura nuclear que distribuye el agua llegada de Valencia. Una competencia también del Ejecutivo central, al igual que las desalinizadoras.

Sánchez visitó la mayor de Europa, ubicada en Torrevieja. Esta instalación duplicará su producción hasta los 120 hectómetros cúbicos anuales. Para suministrarle energía, es necesario construir una planta fotovoltaica en terrenos agrícolas la aledaña población de San Miguel de Salinas, que rechazan los vecinos.

Déficit de inversiones

Alicante sufre un déficit de inversiones. El último Presupuesto General del Estado, aprobado en 2023, dejaba la provincia en último lugar en puesto del país en inversión per cápita. Una situación que provocó una campaña de protestas por parte de las organizaciones empresariales.

Que no llegó a nada. La carestía de inversiones del Gobierno central a Alicante se mantiene los dos últimos años. Y la perspectiva es negativa ante la ausencia de unas nuevas cuentas generales del Estado para 2026. En los siete primeros meses de 2025, la Administración central licitó en Alicante 39,3 millones de euros, lo que representa apenas el 0,7% del total nacional (5.942 millones de euros), según datos del Consell.

Alicante es cuarta provincia de España en población, con casi 2 millones de habitantes; está en el top 5 en PIB provincial y representa más del 4% de la riqueza nacional. Sin embargo, recibe seis veces menos de lo que le correspondería por su peso poblacional y económico, indican las mismas fuentes.

«Mientras en España la inversión crece, en Alicante se reduce a la mitad en solo un año», indican desde el Gobierno autonómico, que lamentan que«el agravio histórico se intensifica».

Sánchez vendrá a la provincia un año y medio después de su última intervención pública. Entonces, acudió a Casa Mediterráneo como homenaje a los exiliados de la guerra y la dictadura franquista. Antes, estuvo en la desalinizadora de Torrevieja y en la Cumbre del MED-9 con los líderes mediterráneos europeos.