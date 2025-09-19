El Gobierno licita la redacción de la segunda fase de la Variante de Torrellano para poder retirar las vías de la costa de Alicante La constitución de los proyectos ascenderá hasta los 6,3 millones de euros, lo que permitirá desmantelar el trazado del barrio de San Gabriel | Se definirá el recorrido de unos 10,3 kilómetros para conectar la estación de la ciudad con la variante del aeropuerto

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:48 | Actualizado 13:57h.

El Ministerio de Transportes ha licitado por 6,3 millones de euros la redacción de los proyectos de la segunda fase de la Variante de Torrellano, lo que permitirá retirar las vías de la costa de Alicante, una de las grandes reivindicaciones del gobierno local y de los vecinos de San Gabriel.

La actuación, que ejecutará Adif, se centrará en un tramo estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por la provincia de Alicante, comprendido entre la capital y San Isidro. Este trazado, de 10,3 kilómetros, unirá en ancho estándar la estación ferroviaria de Alicante con la vía que va al aeropuerto de Alicante-Elche, incluida en la primera fase de la variante.

El Gobierno contempla el desdoblamiento de varios tramos, la optmización de la conexión entre las redes de Cercanías y la alta velocidad y la potenciación de los tráficos de mercancías, según destaca. Así, este trazado, según explica Transportes en un comunicado, se configurará en ancho estándar y en doble vía electrificada en su mayor parte del recorrido, permitiendo tanto la circulación de trenes de viajeros como de mercancías.

El tramo inicial discurre a lo largo de unos 2,5 kilómetros por la línea convencional que une la capital con Villena, mediante un tercer carril que se instalará sobre la infraestructura actual. A partir de este punto la vía se duplica y se configura en ancho estándar exclusivamente. Asimismo, los proyectos incluirán los ramales de conexión con las líneas Alicante-La Encina (dirección Valencia) y Alicante-El Reguerón (dirección Murcia).

Junto a ellos se redactará el proyecto de desmantelamiento de la denominada vía de la costa en el entorno del barrio alicantino de San Gabriel, excepto en el ramal de acceso al puerto. El proyecto incluirá el levantamiento de todas las instalaciones ferroviarias: vía, electrificación, seguridad y comunicaciones.

Según explica el ministerio, esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo «Conectar Europa» de la Unión Europea (CEF). Dichas actuaciones están vinculadas a los estudios y evaluaciones ambiantales aprobados o en fase de consulta por parte del propio organismo gubernamental.