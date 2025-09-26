Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Reunión de presidentes y delegados de las hogueras de Primera categoría. TA

Frente común de la Primera categoría de las Hogueras de Alicante para reivindicar más ayudas y reconocimiento

Las siete comisiones se alían para revisar los porcentajes de la subvención municipal, además de potenciar actos conjuntos durante el ejercicio festero

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:24

Las siete comisiones que, hasta el momento, formarán la Primera categoría de las Hogueras de Alicante durante 2026 han decidido dar un paso al frente y unirse en un bloque común para reivindicar mayor reconocimiento y prestigio en las fiestas oficiales de la ciudad.

Presidentes y delegados de las hogueras Mercado Central, Ángeles-Felipe Bergé, Sant Blai-La Torreta, Foguerer Carolinas, Princesa Mercedes, Hernán Cortés y La Condomina han mantenido una reunión este jueves en la que se han fijado los principales objetivos: reclamar el 33% de la subvención municipal e impulsar actos conjuntos para consolidar su papel como «auténtica antesala» de la categoría Especial.

Uno de los puntos más sensibles ha sido el de las ayudas a la foguera que concede el Ayuntamiento de Alicante. Las comisiones de Primera categoría cuentan con un máximo subvencionado de 9.800 euros. Sin embargo, señalan que ese baremo no refleja la realidad de su inversión.

Y es que, según manifiestan, el porcentaje que cubre la subvención apenas alcanza el 30,4% del baremo mínimo -tras su actualización- para plantar en la Primera categoría, que se sitúa en 32.210 euros con impuestos incluidos. En muchos casos, el presupuesto aumenta de forma considerable, ya que el máximo está en los 84.999 euros.

La subvención municipal apenas alcanza el 30,4% del baremo mínimo para plantar en Primera categoría en 2026

Por ello, los presidentes de estas hogueras se reunirán con la Federació de les Fogueres de Sant Joan el próximo 7 de octubre para abordar la cuestión y solicitar un 33% de la subvención para cada una de ellas. «Queremos que la ayuda se ajuste al coste real de plantar una foguera de calidad», han incidido durante el encuentro de este jueves.

En este sentido, han recalcado que un mayor reparto de la subvención en la Primera sección permitiría «darle la calidad que se merece, porque ya hemos y seguimos demostrando que nuestra primera intención es plantar buenas hogueras, así está refleja con el trabajo que ya hemos lucido en los años anteriores».

Una Primera categoría con identidad

Además de la cuestión económica, las comisiones de Primera categoría también buscan mayor visibilidad y reconocimiento dentro del calendario oficial. Para ello, proponen la organización de actos conjuntos, como presentaciones de bocetos, actividades culturales o eventos coordinados con la Federació de Fogueres. «La idea es crear una identidad propia que refuerce la categoría».

