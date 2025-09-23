La Federació reclama al Ayuntamiento de Alicante aumentar las subvenciones de Hogueras para hacer frente a la subida de categorías Olivares resalta los ascensos de las comisiones en las distintas secciones, sobre todo a Especial y primera, para mantener los racós: «No vamos a llegar a los mínimos»

El nuevo decreto promovido por la Concejalía de Fiestas de Alicante por el cual se mantienen los racós festeros solo en categorías superiores ha revolucionado el mundo de las Hogueras de San Juan. Ya son 13 las comisiones que han anunciado que concursarán en categoría Especial, la máxima de la competición. Y los rumores apuntan a que otras también se lo piensan, con vistas a batir el récord del siglo XXI.

A las subidas en la máxima categoría se suman otras comisiones que también han ascendido en su sección «como respuesta al decreto lanzado por el Ayuntamiento de supresión de racós», ha señalado el presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares. Todo ello ha desembocado en «el problema del reparto de subvenciones municipales».

Por este motivo, la Federació solicitará al Ayuntamiento de Alicante un aumento de la cuantía destinada a subvenciones de fogueres. Olivares reconoce que «es una buena noticia para el arte efímero, pero ahora tenemos una cantidad que repartir que no cubrirá los mínimos de las categorías por lo que necesitamos que aumente».

El Ayuntamiento de Alicante ya incrementó la partida destinada a las comisiones de Hogueras. Las ayudas subieron en un 2,5% respecto a 2024, con un total de 745.900 euros de inversión. Sin embargo, la subvención aglutina -desde la pandemia- otros conceptos que van más allá de la propia construcción de la foguera, tales como almacenaje, reparación, mantenimiento, reparación, plantà y cremà.

Por ello, la Federació de Fogueres reclama al área municipal que se modifiquen las bases de las ayudas para que «la cuantía que se otorgue vaya íntegramente destinada al presupuesto de la foguera y no a su decoración o seguridad», ha indicado Olivares. «Todos queremos que les Fogueres mantengan su declaración de Bien de Interés Cultural, especialmente de cara al centenario de su nacimiento, y para eso necesitamos la colaboración también de las instituciones».

Reparto de subvenciones en 2025

En el caso de las hogueras de categoría Especial adulta, el Ayuntamiento subvenciona -desde la última subida de las ayudas- un máximo de 24.000 euros. El pasado junio han sido diez comisiones: Baver-Els Antigons, Carolinas Altas, Diputació-Renfe, Florida-Plaza de la Viña, Florida Portazgo, La Ceràmica, Polígono de San Blas, Port d'Alacant, Sagrada Familia y Sèneca Autobusos. Este ejercicio se suman Calvo Sotelo, Explanada y Alfonso el Sabio, por el momento.

El resto de la subvención municipal para las hogueras adultas se ha repartido entre las nueve comisiones que han figurado este 2025 en primera categoría con 9.800 euros para cada una, junto a 6.700 euros para las ocho de segunda, 5.200 euros para las 19 de tercera, 4.600 euros para las ocho de cuarta, 4.200 euros para las 19 de quinta, 4.000 euros para las 12 de sexta y 2.350 euros para las seis que estrenan la recién creada séptima categoría.

Subvención a las hogueras adultas por categorías Categoría Especial: 24.000 euros por hoguera

Primera categoría: 9.800 euros por hoguera

Segunda categoría: 6.700 euros por hoguera

Tercera categoría: 5.200 euros por hoguera

Cuarta categoría: 4.600 euros por hoguera

Quinta categoría: 4.200 euros por hoguera

Sexta categoría: 4.000 euros por hoguera

Séptima categoría: 2.350 euros por hoguera

Las subvenciones van destinadas a sufragar parte de los gastos de construcción, almacenaje, reparación, mantenimiento, restauración, plantà y cremà de las hogueras, con una cuantía de 659.300 euros que se repartirá entre las 91 fogueres adultas, en función de la categoría, y de 86.600 euros para las infantiles.