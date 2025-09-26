Las hogueras Especiales de Alicante reclaman un reparto equitativo de la subvención: mismo porcentaje para todas las comisiones Piden que la cuantía total de las ayudas se distribuya en función del importe que figura en los contratos y no sobre el baremo mínimo

Que todas las comisiones de hogueras -sean de la categoría que sean- reciban el mismo porcentaje de la subvención municipal y este se aplique sobre el importe que figura en los contratos con sus artistas. Esta es la propuesta para el reparto de ayudas que reclama Fogueres Especials d'Alacant de cara a 2026.

Se trata de una reivindicación que ya han trasladado a la Federació de Fogueres durante su última reunión conjunta y que, una semana después, quieren recalcar para que el Ayuntamiento la tenga en cuenta ante un posible estudio para abordar un nuevo reparto de la subvención para este nuevo ejercicio.

«No solicitamos un incremento ni un porcentaje determinado», matizan, sino que en la propuesta reclaman que se asigne el mismo porcentaje de las ayudas para todas las categorías. «De esa manera ninguna comisión se sentirá discriminada, ya que ese criterio en el reparto las igualará a todas y las animará a subir de categoría y no al contrario».

En su caso, las hogueras Especiales de Alicante denuncian que son «desde siempre las que reciben el porcentaje más bajo» y la actual fórmula «no se corresponde con lo que invertimos para ser cada año mejores». Ponen un ejemplo: con el actual reparto de la subvención municipal «hay alguna comisión que ha percibido el 44% de lo que ha invertido en su foguera y otras, que realizan un esfuerzo mayor, tan solo el 22%».

Y es que las Especiales «debemos hacer grandes esfuerzos para plantar fogueres espectaculares cada año, que serán las más visitadas, las más fotografiadas y las más comentadas». Así, exigen que este «esfuerzo mayor, al tener que asumir un presupuesto mayor, debe ser tenido en consideración a la hora del reparto de la subvención».

En este sentido, consideran que la ayuda municipal «debe ir exclusivamente en función del presupuesto que cada comisión destina a la foguera, según el contrato firmado por el artista, para que ellos sean los verdaderos beneficiarios y no otros elementos secundarios».

Por ello este nuevo modelo equitativo que plantean «también se mejora la transparencia del reparto del dinero público al tener que justificar mediante el contrato, las facturas y los pagos, la cantidad total que cada comisión invierte en la foguera, plante en la categoría que plante».

BIC y racós según la categoría

Fogueres Especials d'Alacant también hace referencia al último decreto de la Concejalía de Fiestas sobre el montaje del número de racós en cada distrito. El documento «prioriza las categorías superiores por ser las que más presupuesto dedican a la foguera», algo que «viene a corroborar nuestra petición para la subvención».

Asimismo, recuerdan que la subvención municipal «nació para ayudar a todas las comisiones a plantar una foguera mejor como elemento principal de la fiesta y diferenciador del resto de fiestas. Plantar y quemar fogueres es la tradición más emblemática de nuestra ciudad».

De hecho, «si les Fogueres son una Fiesta reconocida como Bien Cultural y de Interés Turístico Internacional, es gracias a que las comisiones plantamos cada año fogueres más atractivas para las y los ciudadanos y las y los turistas. Ese esfuerzo de las comisiones redunda en el turismo que visita la ciudad (dos millones de personas según nuestro Alcalde en 2025), generando grandes ingresos».