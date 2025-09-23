Las hogueras Especiales de Alicante tendrán nuevos criterios para asegurar la calidad ante el auge de comisiones La concejala Cristina Cutanda asegura que el Ayuntamiento estudiará un incremento de las subvenciones para todas las secciones

Las Hogueras de Alicante ya piensan en la plantà del próximo mes de junio. El verano ha sido una época de cambios y subidas, como las tres últimas anunciadas en la categoría Especial y otras que han dado un paso adelante hacia la primera y segunda sección.

En el caso de la categoría Especial, el Ayuntamiento, el Gremio de Artistas y la Federació de Fogueres trabajan en la misma línea para asegurar la «calidad» de las hogueras a plantar en esta sección, un total de 13 hasta el momento, un número a «agradecer» por poner en valor el eje central de la fiesta.

Por ello, la portavoz municipal y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha avanzado que los tres órganos mantienen reuniones para establecer nuevos «criterios mínimos» a los que deben responder las hogueras de Especial con el fin de participar en el concurso.

Entre estos aspectos, la edil ha señalado que se atenderá a la «altura y dimensiones» de las hogueras, aunque también podrían entrar otros como los aspectos y acabados de los ninots, cuerpos centrales y remates con el fin de cumplir con el objetivo de dignificar la categoría Especial.

La normativa municipal establece que la altura máxima de las hogueras es de 20 metros. Ahora bien, estos nuevos criterios anunciados por Cutanda podrían incluir una altura mínima para plantar en la categoría, junto a una obligatoriedad de dimensiones en las bases.

El aumento de las subvenciones a estudio

Las subidas a categorías mayores conlleva más inversión de las comisiones para la construcción de las fogueres, pues los ascensos implican cumplir con el baremo correspondiente, actualizado también respecto al IPC el pasado mes de julio.

Además, todas las subidas repercuten en la subvención municipal, pues a mayor inversión, mayor necesidad de ayuda; tal y como ha recalcado la Federació este martes en su petición al Ayuntamiento de un aumento de la cantidad total a repartir para cubrir los mínimos.

Sobre ello,Cutanda, ha respondido que estudiarán tanto la petición de la Federació como del resto de asociaciones de hogueras para aumentar la subvención. «Volveremos a estudiar la posibilidad», ha incidido.

Entre los detalles cabría la posibilidad de modificar el concepto de la subvención, tal y como reclama la Federació. En este sentido, se abre la puerta a sufragar únicamente la construcción de la foguera y no su almacenaje, reparación, mantenimiento, reparación, plantà y cremà.

El órgano gestor pretende así que «se modifiquen las bases de las ayudas para que la cuantía que se otorgue vaya íntegramente destinada al presupuesto de la foguera y no a su decoración o seguridad».