Fiestas de Halloween, barbacoas y mascletà en la agenda de las Hogueras de Alicante Los barrios de la ciudad acogerán durante el fin de semana distintas actividades incluidas en la programación de las comisiones

Adrián Mazón Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 13:42

Las Hogueras de Alicante han organizado un nuevo fin de semana cargado de actividades para todos los públicos de la ciudad. En esta ocasión, las fiestas de Halloween y de Todos los Santos son las protagonistas, con multitud de eventos repartidos por los barrios de la ciudad.

A todo ello, se suman barbacoas nocturnas y la mascletà de este domingo. El disparo, el segundo del ciclo 'Pòlvora tot l'any', se celebrará a las 14 horas en la plaza de España, con un almuerzo popular a partir de las 11.30 horas a cargo de las comisiones de hogueras de los sectores dos y tres.

De momento, la tarde de viernes llega cargada de fiestas de Halloween, en distintas materias como concursos de alimentos, barbacoas, pasajes del terror y la lectura de 'Don Juan Tenorio'.

Actos del viernes 31 de octubre en Alicante

Las fiestas de Halloween en Alicante arrancan a las 17.30 horas de este viernes en la hoguera Pío XII, en el número 46 de la calle Torres Quevedo. Le sigue el segundo concurso de alimentos con temática terrorífica de la comisión Bola de Oro, a las 18 horas en el número 57 de la calle Plus Ultra.

A la misma hora serán las fiestas de Halloween en las hogueras Benito Pérez Galdós, en la plaza Músico Óscar Tordera; y Mercado Central, en la plaza del 25 de Mayo. La hoguera Florida-Plaza de la Viña celebra una fiesta de Halloween con un foso del terror a las 18.30 horas.

En este intervalo tamibén arrancará la barbacoa nocturna de Halloween en la hoguera Remigio Soler en el cruce de las avenidas Maestro José Garberí Serrano y Artista Remigio Soler, en el Pau 5 de la playa de San Juan; y el pasaje del terror de Princesa Mercedes, en la plaza del barrio.

Otro foso del terror se instalará a las 19 horas en la hoguera Bulevar del Pla-Garbinet, en la calle Impresor Fernández Planelles 7; misma hora a la que arrancará la fiesta de Halloween 'Villanos de cuento' de la foguera Rabasa, en la calle Samaniego 3. Francisco Albert y Barrio José Antonio se alían también para celebrar una carpa del terror en el Parque de las Cortes Valencianas a las 19 horas. La hoguera San Blas también conmemora su 'Sanblaween Party' a las 19 horas en su racó de la calle El Pilar 4.

El resto de fiestas de Halloween comenzarán a las 20 horas en las hogueras Ángeles-Felipe Bergé, en la calle Jacinto Benavente; Baver-Els Antigons, en la calle Rosa Chacel 11; y a las 20.30 horas en Gran Vía-Garbinet con 'Toy's house' en la calle Castell de Castells, y otro foso del terror en Pla-Metal, en la calle Inmaculada del Pla.

Asimismo, la foguera Sèneca-Autobusos celebra su decimocuarta lectura dramatizada de 'Don Juan Tenorio' a las 20.30 horas en el Claustro de la Concatedral de San Nicolás, con una veintena de personalidades de la ciudad y provincia que recitarán los pasajes de Zorrilla.

Agenda del sábado 1 de noviembre en Alicante

Las Hogueras de Alicante continúan con sus fiestas de Halloween este sábado, día de Todos los Santos, en los distintos barrios de la ciudad. Empezarán a las 18.30 horas en Santo Domingo-Plaza de Tomás Valcárcel en la calle Antonio Martín Trenco.

Eso sí, a la misma hora se celebra un encierro solidario en la foguera Via Parc-Vistahermosa, en colaboración con la Asociación Síndrome de Down, en la avenida Antonio Ramos Carratalá junto a la plaza Castalla.

Halloween continuará a las 19 horas en la hoguera Sant Blai-La Torreta, en la plaza de San Blas del Pau 2; con una barbacoa nocturna y foso del terror a las 20.30 horas en Doctor Bergez-Carolinas, en la calle Foguerer.

Los actos siguen con otro foso del terror en la foguera Plaza del Mediterráneo a las 20.30 horas, en su plaza homónima; y otra barbacoa nocturna por Halloween a las 21 horas de este sábado en Barri Sant Agustí, en la plaza Festeros de San Agustín.

Actos del domingo 2 de noviembre en Alicante

La jornada de este domingo vendrá protagonizada por la mascletà del ciclo 'Pòlvora tot l'any' de la Federació de les Fogueres de Sant Joan a las 14 horas en la plaza de España, junto a la plaza de toros de Alicante

Durante la tarde, la foguera Plaza del Mediterráneo tendrá un foso del terror, por Halloween, a partir de las 18 horas en su plaza.