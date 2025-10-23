Las Barracas de Alicante se adelantan a junio y celebran su gran día de convivencia festera Consulta la agenda completa de las Hogueras durante el fin de semana: barbacoas, conciertos y proclamaciones de belleas

Adrián Mazón Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 11:53 Comenta Compartir

Las Hogueras de Alicante cargan las pilas para celebrar un gran fin de semana repleto de actos en los distintos barrios y distritos de la ciudad. Las comisiones han organizado un amplio calendario con barbacoas, conciertos, proclamaciones de bellea y, también, el día de las barracas.

Este gran acto viene de la mano de la Federación de Barracas de Alicante, que adelanta el ambiente de junio a este sábado 25 de octubre. Así, el parque de la Antigua Cochera de Tranvías, en los barrios de Babel y La Florida, se convertirá en punto de encuentro de barraquers.

La gran fiesta de las Barracas de Alicante arrancará a las 11 horas de este sábado con un almuerzo entre todas las asociaciones. La jornada irá acompañada de una charanga que amenizará la convivencia entre barraquers, además de juegos populares para mayores y pequeños, una paella gigante y sorteos.

Uno de los puntos fuertes del día de las Barracas de Alicante vendrá dado con la actuación en directo de la orquesta 'Los Consentíos', «un referente nacional de la música pop», avanzan desde la Federación.

Proclamaciones de belleas

Tras inaugurar las proclamaciones de belleas y dames d'honor el pasado fin de semana con Sèneca-Autobusos, otras cuatro comisiones dan el paso de colocar la banda a sus representantes 2026.

La primera de este fin de semana será la foguera San Fernando, que proclamará a sus belleas y dames d'honor este sábado a las 18 horas en el Colegio Ángel de la Guarda de Alicante.

La seguirá la hoguera Puente Villavieja, que celebrará el acto de proclamación a las 19.30 horas en la plaza del Puente, misma hora que Explanada en el auditorio de La Concha.

Asimismo, la foguera Rabasa-Polígono Industrial proclamará a sus belleas y dames d'honor este domingo 26 de octubre a las 12 horas en el parking de la calle Lobo de Gubio, en el barrio de Divina Pastora.

Más actos del sábado 25 de octubre

Asimismo, las Hogueras de Alicante han preparado más actos este sábado 25 de octubre. Uno de ellos es un concierto de música festera y barbacoa en la hoguera Francisco Albert, a partir de las 17 horas en el parque de Les Corts Valencianes, junto a la Ciudad de la Justicia.

Además, la hoguera Florida Portazgo también ha organizado una fiesta con temática de la década de los noventa. La celebración arrancará a las 18 horas en los bajos del Puente Rojo, en la calle Cefeo del barrio.

Almuerzos de las Hogueras el domingo

La jornada de este domingo 26 de octubre arrancará con el almuerzo popular de la foguera Polígono de Babel-Bernardo Pérez Sales a las 12 horas en el parquin de la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell.

La foguera Virgen del Remedio-La Paz también celebra un almuerzo popular a las 12.30 horas de este domingo en el número 4 de la calle Cuarzo. La jornada contará con temática de Halloween.

El colofón de actividades de este domingo vendrá dado con la celebración de la tercera convivencia infantil de la Gloriosa Hermandad Nuestra Señora de la Alegría, a las 18 horas en las Antiguas Cocheras de Tranvía.