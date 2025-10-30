La foguera Sèneca-Autobusos revive 'Don Juan Tenorio' en el Claustro de San Nicolás La comisión de Especial celebra una nueva lectura dramatizada del clásico de Zorrilla con música en directo y voces alicantinas

Adrián Mazón Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 16:35

En Alicante, la noche del 31 de octubre no siempre tuvo calabazas ni disfraces. Antes de que Halloween reclamara las calles, la 'Nit de Tots Sants' era tiempo de recogimiento, misterio y tradición. Y aunque los tiempos cambien, hay rincones de la ciudad que siguen resistiendo al ruido moderno para recordar de dónde venimos.

Uno de ellos es el Claustro de la Concatedral de San Nicolás, que este viernes volverá a llenarse de voces, versos y música para acoger la decimocuarta lectura dramatizada de 'Don Juan Tenorio', organizada por la foguera Sèneca-Autobusos.

Lectura dramatizada de 'Don Juan Tenorio' con el Coro Sèneca. SHOOTORI

Será a las 20.30 horas cuando la piedra fría y silenciosa del claustro se convertirá en escenario vivo para una de las obras más emblemáticas de la literatura española. Con entrada libre, por el acceso de calle Labradores, esta cita ya forma parte de la agenda cultural de Alicante durante el otoño.

El acto no es una simple lectura, sino una experiencia que mezcla patrimonio, literatura y tradición festera. Veintidós voces vinculadas a la sociedad alicantina darán vida a los personajes de José Zorrilla, acompañadas por el Coro Sèneca y varios músicos bajo la dirección de Marina Rubio.

Participantes en la lectura dramatizada de 'Don Juan Tenorio' Adriana Vico, bellea del foc d'Alacant

Antonio Peral, concejal de Presidencia, Innovación, Informática y Agenda Digital, Planes Estratégicos y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Alicante

Cristina García, concejala de Infraestructuras y Mantenimiento, Participación Ciudadana y Partidas Rurales del Ayuntamiento de Alicante

Juan Mora, vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante

Rubén Alfaro, alcalde de Elda

Santiago Román, alcalde de Sant Joan d'Alacant

Isabel López, alcaldesa de Xixona

David Olivares, presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan

Nacho Amirola, presidente de INECA

Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante

Andrés Sevila, secretario de la Cámara de Comercio de Alicante y foguerer de Sèneca-Autobusos

Jessica García, bellea de la foguera Sèneca-Autobusos

Adrián Mazón, periodista y foguerer de Sèneca-Autobusos

José Ángel Ponsoda, periodista

Esther Brotons, gerente de Alacantí TV

Violeta Trives, directora de Eventos y Relaciones Públicas del restaurante Teselas del Real Liceo Casino de Alicante, y foguerera de Sèneca-Autobusos

Chiky Sánchez, vicepresidenta del área de Fiestas y Asociaciones de la Federació de les Fogueres de Sant Joan

Iván Botella, delegado de Marketing Digital de la Federació de les Fogueres de Sant Joan

Roberto Fernández, delegado del Gabinete Técnico de la Federació de les Fogueres de Sant Joan

Manuel García, presidente de la foguera Explanada

Paloma Catalá, foguerera de Diputació-Renfe

Toni Pascual, foguerer de Alacant Golf

Este regreso a la 'Nit de Tots Sants' tiene además un significado añadido. Su anterior edición, debido a la dana que golpeó la provincia de Valencia y otros puntos de España el 29 de octubre, la foguera decidió aplazar el acto como gesto de solidaridad con las víctimas y personas fectadas. Así, un año después, la tradición recupera su fecha original.

Para la foguera Sèneca-Autobusos esta cita es mucho más que un evento puntual. «Se ha convertido en un encuentro cultural consolidado en la ciudad», explica su presidente, Josep Amand Tomàs. No resulta exagerado decir que, sin su empeño, esta costumbre podría haberse perdido definitivamente. Hace catorce años, la comisión apostó por recuperarla y, desde entonces, cada edición suma público y significado.

Sobre 'Don Juan Tenorio'

'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, es un drama romántico dividido en dos partes que narra la historia de Don Juan, un seductor audaz y blasfemo que apuesta con Don Luis Mejía quién logrará más conquistas amorosas y desafíos temerarios. Para ganar, Don Juan seduce a doña Inés, una joven novicia pura e inocente, pero acaba enamorándose sinceramente de ella.

Tras la muerte de Inés y su propio destino trágico, la segunda parte transcurre años después, cuando Don Juan regresa a Sevilla y se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Allí descubre que el amor de Inés puede ofrecerle la salvación, y tras un duelo final entre la condena eterna y el arrepentimiento, el protagonista encuentra la redención gracias al sacrificio y el perdón de ella.