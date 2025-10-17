Oktoberfest, barbacoa y almuerzos en la agenda de las Hogueras de Alicante del fin de semana Las comisiones salen a las calles para llenar de ambiente festivo sus distritos

Fiesta de la Oktoberfest en las Hogueras de Alicante.

Adrián Mazón Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 17:36

La agenda de las Hogueras de Alicante llega cargada durante este fin de semana. Tras la primera proclamación y belleas, en Sèneca-Autobusos, las comisiones salen a las calles de sus distritos para celebrar distintas fiestas temáticas y almuerzos populares.

Será este sábado 18 de octubre cuando tres comisiones sacarán las mesas y altavoces de sus racós para crear tres ambientes distintos a lo largo de la ciudad.

Uno de los actos previstos para esta jornada es una barbacoa nocturna en la calle Escritor Dámaso Alonso, organizada por la comisión del distrito. Las brasas se encenderán a las 20 horas para llenar estómagos y celebrar una tarde de hermandad entre foguerers y vecinos.

A unos cuantos barrios, se celebrará una fiesta mexicana. Las catrinas llenarán la calle del Doctor Buades con esta jornada temática organizada por la foguera Carolinas Altas de Alicante. La diversión arrancará a las 20 horas y aguantará toda la noche.

Además, otro de los eventos del sábado es la celebración del Oktoberfest en la hoguera Alacant Golf. La comisión convertirá el parque Florista Inmaculada Pérez Gálvez de la playa de San Juan en la ciudad de Múnich para, a partir de las 20 horas, conmemorar la fiesta de la cerveza.

Almuerzos de las Hogueras de Alicante

La agenda de las Hogueras de Alicante continuará este domingo con la celebración de tres almuerzos populares en distintas zonas de la ciudad.

El primero de ellos arrancará a las 11 horas en la foguera Passeig de Gómiz, frente a la playa del Postiguet. Media hora más tarde será el turno de otro en la plaza de la Santísima Faz, a espaldas del Ayuntamiento de Alicante, a cargo de la comisión Monjas-Santa Faz.

Será al mediodía cuando la hoguera Nou Babel llenará de música, diversión y comida la calle México de Alicante, junto al hotel NH.