El parque de atracciones, decorado para la ocasión. TM

El terror se adentra en Terra Mítica

El parque de atracciones ha puesto en marcha la temporada de Halloween con eventos especiales durante todo el mes de octubre

Inés Rosique

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:31

Los fans del terror podrán disfrutar del lado más oscuro de Terra Mítica a partir del 4 de octubre. El parque temático se vestirá de sangre, esqueletos y telarañas para celebrar una de las campañas más esperadas: Halloween. Hasta el 2 de noviembre el centro promete mucho miedo y diversión a sus asistentes.

Bajo el lema 'Aterradora', el complejo ha preparado tres espectáculos que no dejarán impasible a nadie. El primero tendrá lugar en la plaza de Egipto y se titulará 'La conquista de Cronos'. En él se enfrentarán el poderoso Titán contra Cleopatra. El segundo show narra la aventura de Espartaco en el Reino de los Muertos. El último 'Las pesadillas de Egipto' es una puesta en escena multidisciplinar en la que el público vivirá intensas emociones.

El pasaje de aventuras Arde Troya también regresa en Halloween con mucha más acción. Además, los más pequeños contarán con una diversión terrorífica a su medida en el pasaje infantil, el Misterio de la piedra de los deseos. También, para los amantes de las emociones extremas se ha creado un pasaje del terror +18: Míticos carnívoros.

