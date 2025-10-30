Alicante celebra Halloween con actividades y concursos en los barrios Talleres, música, caramelos y concursos de escaparates transforman este viernes las calles de San Blas, Navarro Rodrigo, Poeta Quintana, Carolinas, El Pla, La Florida y Ciudad de Asís

Halloween vuelve a conquistar Alicante. Este viernes, 31 de octubre, los barrios de la ciudad se llenarán de luces, disfraces, risas y calabazas para celebrar una gran fiesta del comercio local. Desde las cinco de la tarde, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una tarde repleta de actividades, concursos, música y talleres terroríficamente divertidos, organizados por el Ayuntamiento de Alicante y las asociaciones de comerciantes.

Mapa de Halloween en Alicante

Las plazas de San Blas, Navarro Rodrigo y la calle Poeta Quintana se convertirán en auténticos escenarios de fantasía. Habrá cuentacuentos, atracciones, realidad virtual 4D, photocall 360, animaciones, reparto de caramelos y actuaciones musicales. En Poeta Quintana, además, la fiesta se alargará hasta las nueve de la noche con gastronomía, monstruos vivientes y concursos de disfraces entre los comercios del barrio.

La concejala de Comercio, Lidia López, ha animado a participar destacando que «Halloween es una oportunidad para disfrutar de la ciudad, apoyar a nuestros comercios y llenar de vida los barrios». López ha subrayado que la programación «acerca los miles de establecimientos de proximidad a las familias y convierte las calles en un punto de encuentro lleno de color, alegría y espíritu festivo».

Concursos, escaparates y rutas del miedo

El espíritu de Halloween también recorrerá Carolinas, El Pla, La Florida y Ciudad de Asís, donde los comerciantes han preparado concursos y rutas temáticas. La Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante y Unión Gremial organizan una ruta comercial del terror entre La Florida y Ciudad de Asís, de 17:00 a 19:30 horas, con decoraciones escalofriantes y sorpresas para quienes visiten los locales participantes.

En Carolinas y El Pla, los escaparates competirán por convertirse en los más creativos y terroríficos de la ciudad. Los comercios pueden participar enviando una foto de su escaparate a info@asociacionplacarolinas.com.

El jurado premiará la originalidad con un primer premio de 100 euros y dos accésits de 50 euros, fomentando la participación y el ambiente festivo en el comercio de proximidad.

Una ciudad viva y llena de historias

Halloween se ha consolidado como una de las citas más esperadas del otoño en Alicante, uniendo ocio, cultura y comercio en una misma experiencia. Con más de un centenar de actividades en todos los distritos, esta jornada busca impulsar las compras locales y reforzar el sentimiento de comunidad entre vecinos y comerciantes.

Con el cielo iluminado por farolillos y el eco de las risas infantiles en cada plaza, Alicante volverá a vivir una tarde mágica, con la festividad de Todos los Santos como telón de fondo.