Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividades de Halloween en 2024. AA

Alicante celebra Halloween con actividades y concursos en los barrios

Talleres, música, caramelos y concursos de escaparates transforman este viernes las calles de San Blas, Navarro Rodrigo, Poeta Quintana, Carolinas, El Pla, La Florida y Ciudad de Asís

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:51

Comenta

Halloween vuelve a conquistar Alicante. Este viernes, 31 de octubre, los barrios de la ciudad se llenarán de luces, disfraces, risas y calabazas para celebrar una gran fiesta del comercio local. Desde las cinco de la tarde, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una tarde repleta de actividades, concursos, música y talleres terroríficamente divertidos, organizados por el Ayuntamiento de Alicante y las asociaciones de comerciantes.

Mapa de Halloween en Alicante

Las plazas de San Blas, Navarro Rodrigo y la calle Poeta Quintana se convertirán en auténticos escenarios de fantasía. Habrá cuentacuentos, atracciones, realidad virtual 4D, photocall 360, animaciones, reparto de caramelos y actuaciones musicales. En Poeta Quintana, además, la fiesta se alargará hasta las nueve de la noche con gastronomía, monstruos vivientes y concursos de disfraces entre los comercios del barrio.

La concejala de Comercio, Lidia López, ha animado a participar destacando que «Halloween es una oportunidad para disfrutar de la ciudad, apoyar a nuestros comercios y llenar de vida los barrios». López ha subrayado que la programación «acerca los miles de establecimientos de proximidad a las familias y convierte las calles en un punto de encuentro lleno de color, alegría y espíritu festivo».

Concursos, escaparates y rutas del miedo

El espíritu de Halloween también recorrerá Carolinas, El Pla, La Florida y Ciudad de Asís, donde los comerciantes han preparado concursos y rutas temáticas. La Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante y Unión Gremial organizan una ruta comercial del terror entre La Florida y Ciudad de Asís, de 17:00 a 19:30 horas, con decoraciones escalofriantes y sorpresas para quienes visiten los locales participantes.

En Carolinas y El Pla, los escaparates competirán por convertirse en los más creativos y terroríficos de la ciudad. Los comercios pueden participar enviando una foto de su escaparate a info@asociacionplacarolinas.com.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El jurado premiará la originalidad con un primer premio de 100 euros y dos accésits de 50 euros, fomentando la participación y el ambiente festivo en el comercio de proximidad.

Una ciudad viva y llena de historias

Halloween se ha consolidado como una de las citas más esperadas del otoño en Alicante, uniendo ocio, cultura y comercio en una misma experiencia. Con más de un centenar de actividades en todos los distritos, esta jornada busca impulsar las compras locales y reforzar el sentimiento de comunidad entre vecinos y comerciantes.

Con el cielo iluminado por farolillos y el eco de las risas infantiles en cada plaza, Alicante volverá a vivir una tarde mágica, con la festividad de Todos los Santos como telón de fondo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles
  2. 2 El Teatro Principal de Alicante se prepara para su mayor reforma en décadas con el cambio de butacas como prioridad
  3. 3 Las Hogueras lanzarán una mascletà en el centro de Alicante este domingo
  4. 4 Una redada en un local de ocio de un municipio de Alicante acaba con siete detenidos y actas por drogas y armas
  5. 5 Arranca la nueva ruta de Vueling entre Alicante y Santander
  6. 6 El Centro 14 de Alicante deja de ser solo para Juventud y acogerá las concejalías desalojadas del Palas
  7. 7 Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde»
  8. 8 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  9. 9 La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a un menor de 12 años en un colegio de Alicante
  10. 10 Atropello, huida a pie y agresión a un guardia civil: así acabó la fuga de dos narcos por las calles de Torrevieja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante celebra Halloween con actividades y concursos en los barrios

Alicante celebra Halloween con actividades y concursos en los barrios