Las Hogueras lanzarán una mascletà en el centro de Alicante este domingo El ciclo 'Pòlvora tot l'any' continúa con el segundo disparo a cargo de Coeters Dragón

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:22 Comenta Compartir

Las mascletàs regresarán este domingo 2 de noviembre al centro de Alicante, con el segundo disparo del ciclo 'Pòlvora tot l'any' de la Federació de les Fogueres de Sant Joan.

En esta ocasión, la pirotecnia Coeters Dragón hará rugir con sus truenos y carcasas el entorno de la plaza de España de Alicante, junto al coso taurino, para anticipar la esencia del mes de junio.

La mascletà de las Hogueras de este domingo será a las 14 horas y contará con un almuerzo popular organizado por las comisiones de los sectores dos y tres a partir de las 11.30 horas.

En cuanto a comisiones de hogueras del sector dos, participan Alfonso el Sabio,Calvo Sotelo, Diputació-Renfe, Hernán Cortés, José María Py, Maisonnave, Parque-Plaza de Galicia, Plaza de Gabriel Miró y Sèneca-Autobusos.

Las asociaciones de hogueras del sector tres son Benito Pérez Galdós, Calderón de la Barca-Plaza de España, Campoamor, Carrer Sant Vicent, Mercado Central, San Antón Alto, San Antón Bajo, San Fernando y Santa Isabel.

Calendario de mascletàs de las Hogueras

Tras los dos primeros disparos, uno de barracas y otro de hogueras, las mascletàs continuarán llenando de pólvora y ambiente festero los barrios de la ciudad de Alicante.

Eso sí, esta mascletà de noviembre en la plaza de España será la última del año organizada por la Federació de les Fogueres de Sant Joan, ya que el próximo espectáculo está programado para el 8 de febrero en Polígono de San Blas.

Calendario de mascletàs: 4 de octubre: Mascletà nocturna a las 23.30 horas en la avenida Periodista Rodolfo Salazar. Pirotecnia Turís

2 de noviembre: Mascletà a las 14 horas en la plaza de España. Pirotecnia Coeters Dragón

8 de febrero: Mascletà a las 14 horas en Polígono de San Blas. Pirotecnia Mediterráneo

22 de marzo: Mascletà a las 14 horas en Casa Mediterráneo. Pirotecnia Hermanos Ferrández de Beniel

3 de mayo: Mascletà en el barrio de San Gabriel. Pirotecnia Ferrández de Redován

23 de mayo: Mascletà nocturna a las 23.30 horas en La Condomina. Pirotecnia Valenciana

7 de junio: Mascletà a las 14 horas en San Nicolás de Bari. Pirotecnia Alto Palancia

13 de junio: Mascletà a las 14 horas en la rotonda del centro comercial Gran Vía. Pirotecnia Ferrández de Redován

17 de junio: Arribada del foc en la fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Mediterráneo

Tras ello, las mascletàs continuarán hasta llegar al mes de junio con más disparos mensuales en Casa Mediterráneo, San Gabriel, La Condomina, San Nicolás de Bari y en la rotonda del Centro Comercial Gran Vía.

El calendario pirotécnico de las Hogueras de Alicante seguirá con la Arribada del Foc en la fachada de El Corte Inglés y el concurso oficial de mascletàs en la plaza de los Luceros, del 18 al 24 de junio con novedades en sus tiempos.