Agenda de las Hogueras de Alicante: primera mascletà nocturna, almuerzos y lectura del 'Tirant lo Blanc' Consulta la programación completa del fin de semana con los actos de las distintas comisiones

Adrián Mazón Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 18:30 Comenta Compartir

Las Hogueras de Alicante se preparan para vivir un fin de semana repleto de actos, organizados por la Federació y las distintas comisiones. Entre ellos, destaca la inauguración del ciclo 'Pòlvora tot l'any' con una mascletà nocturna dedicada a las barracas.

Este será el primer espectáculo del nuevo ejercicio festero, que se disparará durante la medianoche de este sábado 4 de octubre. La mascletà se lanzará a las 23.59 horas en la avenida del Periodista Rodolfo Salazar, en el Bulevar del Pla.

La cita contará con barra de comida y bebida para celebrar, a partir de las 20 horas de este sábado, un encuentro de hermandad junto a las barracas de Alicante. Son una treintena de asociaciones las que participan en el mismo, poniendo el broche de oro a la primera mascletà de 'Pòlvora tot l'any'.

Esta mascletà nocturna irá a cargo de la pirotecnia Turis de Valencia, siendo el primero de los siete disparos que conforman este ciclo pirotécnico que se desarrollará hasta el próximo mes de junio en distintos puntos de la ciudad de Alicante.

Calendario con ubicaciones de las mascletàs 4 de octubre: Mascletà nocturna a las 23.30 horas en la avenida Periodista Rodolfo Salazar. Pirotecnia Turís

2 de noviembre: Mascletà a las 14 horas en la plaza de España. Pirotecnia Coeters Dragón

8 de febrero: Mascletà a las 14 horas en Polígono de San Blas. Pirotecnia Mediterráneo

22 de marzo: Mascletà a las 14 horas en Casa Mediterraneo. Pirotecnia Hermanos Ferrández de Beniel

3 de mayo: Mascletà en el barrio de San Gabriel. Pirotecnia Ferrández de Redován

23 de mayo: Mascletà nocturna a las 23.30 horas en La Condomina. Pirotecnia Valenciana

7 de junio: Mascletà a las 14 horas en San Nicolás de Bari. Pirotecnia Alto Palancia

13 de junio: Mascletà a las 14 horas en la rotonda del centro comercial Gran Vía. Pirotecnia Ferrández de Redován

17 de junio: Arribada del foc en la fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Mediterráneo

Las barracas que participan en la organización de la verbena de esta mascletà son: Tots contents, Tot bacores, Somnis de foc, Darrere de l'últim no ve ningú, Seguim sense tindre un clau, Alacant Jove, Els tardons, Trons i bacores, Tard però acertat, Els Carols, Pares i fills, Tots a una, La festa per davant, Jardins i foc, Quina fumaguera y Al final ho fem.

Asimismo, las actividades generales de estas asociaciones continuarán el sábado 25 de octubre con el 'Día de las barracas' en el parque de las Antiguas Cocheras del Tranvía, en el barrio de La Florida; y el 28 de marzo con su cena de hermandad en el restaurante Juan XXIII.

Agenda del fin de semana: más actos

Los actos de este fin de semana de las Hogueras de Alicante arrancan a las 20.30 horas de este viernes con la quinta cata solidaria a favor de Apamm, organizada por la foguera Port d'Alacant.

La agenda continuará este sábado a las 11.30 horas con la lectura del 'Tirant lo Blanc', a cargo de la foguera La Ceràmica. El acto se celebrará en la sala Miguel Hernández de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, en la avenida Ramón y Cajal.

Los almuerzos llegarán el domingo en distintos barrios. La hoguera Portuarios-Pla del Bon Repòs arrancará esta jornada a las 11.30 horas en la plaza de la Estrella, misma hora que Barrio José Antonio junto a los Juzgados de Benalúa, donde también presentarán el logo de su 75 aniversario.

La foguera Port d'Alacant también celebrará un almuerzo popular el domingo 5 de octubre a las 11.30 horas en la plaza del Puerto Viejo; y Altozano Sur a las 12 horas en la calle Olof Palme.