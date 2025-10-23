Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La ruta de las fiestas de Halloween en Alicante

El Ayuntamiento organiza jornadas lúdicas y de dinamización cultural en calles y plazas de la ciudad

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:21

La festividad anglosajona de Halloween, derivada de su raíz inicial 'All the Hallows' Eve' o 'Víspera de Todos los Santos', se ha introducido en la cultura popular española a través del cine y la televisión. De esta forma, en urbanizaciones ya es usual esto del 'truco o trato' de chavales pidiendo caramelos por las casas disfrazados. Nada escapa ya al encanto de esta celebración, a la que Alicante también se suma con fiestas para menores y mayores en diferentes plazas de la ciudad.

El calendario ha permitido que caiga fenomenal, un viernes por la tarde para iniciar de forma divertida el fin de semana. Las fiestas se situarán en las plazas de San Blas, Navarro Rodrigo, además de la calle Poeta Quintana y los barrios de La Florida y Ciudad de Asís. A partir de las 17 horas del viernes 31 de octubre habrá disfraces, música, reparto de caramelos, animación y cuentacuentos. Y mucho más, según la ubicación.

Así, las jornadas de la plaza de San Blas y de Navarro Rodrigo darán comienzo con talleres terroríficos, atracciones, realidad virtual 4D, caramelos, photocall 360, juegos y actividades con animaciones y música, dirigidas, sobre todo, al público infantil. Es recomendable acudir disfrazado.

Asimismo, en la plaza de Navarro Rodrigo, en el barrio de Benalúa, esa misma tarde también se ha organizado una fiesta a la que se suman los centenares de comercios que podrán visitar los niños y familias para pedir caramelos, y tendrán ofertas y promociones. También habrá un programa de talleres y dinamización.

La Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante (ACUA) y Unión Gremial invita a la ruta terrorífica comercial de Halloween por los comercios de los barrios de La Florida y Ciudad de Asís, el 31 de octubre, de 17 a 19.30 horas.

Los comerciantes junto el Ayuntamiento han preparado una fiesta para pasar una tarde de miedo. Se han programado diversas actividades, caramelos para todos junto con una ruta de 40 comercios y locales del barrio de La Florida, han preparado un plano para realizar ese recorrido. Invitan a las familias a visitarlos para conseguir las chucherías disfrutando de una tarde para ir de 'Truco o Trato' recorriendo todo el barrio disfrazado, con una gran fiesta del comercio.

La zona Quintana celebra su tradicional y esperada fiesta de Halloween, el 31 de octubre, con una jornada festiva, de 18 a 21 horas, en la calle Poeta Quintana, con talleres de monstruos, bailes, coreografías, mucha cultura, gastronomía, caramelos, espectáculos de monstruos vivientes y magia, en una fiesta familiar en la que es muy importante venir disfrazado con música, baile con disfraces, sorteo de premios y muchas sorpresas.

